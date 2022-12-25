Вартість долара все ще зростає: що чекає на валюту у січні 2023 року

Після незначного зменшення в ціні американська валюта вирішила знову влаштувати "гойдалки"

Українці серйозно слідкують за коливаннями курсу валют, який під час війни став ще більш чутливим до будь-яких змін. Вранці 25 грудня долар знову піднявся в ціні, наближаючись до чергової психологічної позначки у 41 гривню. Втім, поки це співпадає із більшістю економічних прогнозів, які попереджають про вартість іноземних валют на початку 2023 року.

Як пише "РБК-Україна", на думку очільника служби продажу казначейських продуктів банку "Авангард" Юрія Крохмаля, у січні НБУ вдасться втримати наявний фіксований курс. На це навряд чи сильно вплинуть навіть пришвидшення темпів продажу валюти ізз наявних резервів.

Через об'єктивні причини більшість сезонних чинників не мають особливого впливу на фінансовий ринок сьогодні. Однак новорічні свята та ситуація на фронті все одно змушують валюту дещо коливатися.

"Не виключено, що від притоку гривні в кінці року буде пожвавлення попиту в готівковому сегменті і певне здорожчання долара в обмінниках", — попереджає Юрій Крохмаль.

Цей прогноз досить чітко підтверджується актуальними показниками курсу валют. За даними порталу "Мінфін", вранці 25 грудня долар при покупці коштував 40,45 гривень, що на на 15 копійок дорожче, аніж попереднього банківського дня. Збільшилась ціна і в продажу — із 40,47 до 40,60 грн.

Курс валют в Україні 25 грудня

Євро також трохи зріс у ціні. Нині в продажу за нього просять 42,55 грн, при покупці — 42,30 грн.

Якою є ситуація в банківському сегменті, можна дізнатися із інфографік нижче:

Курс долара в Україні 25 грудня

Курс євро в Україні 25 грудня

Раніше "Телеграф" розповідав, які чинники можуть впливати на коливання валюти у перші місяці 2023 року.

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