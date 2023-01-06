Як українська ППО впливає на курс долара: експерт дав несподіваний прогноз

Успіхи українського ППО впливають на курс долара

Наступного тижня, з 9 по 15 січня, валютний ринок України залишиться стабільним та діятимуть валютні тренди грудня. Курс долара не перетне позначку 41 грн, а коливання не перевищать 1 гривні, тобто, американська валюта залишиться в діапазоні 40-41 грн.

Такий прогноз "Телеграфу" сказав директор департаменту казначейства "Комінбанку" Герман Марченко.

За його словами, на початку січня характерне зниження ділової активності, тобто ринок валюти завмирає. До того ж, економічна стабільність, що формувалась з жовтня 2022 року, за грудень була значно зміцнена: вдалося знизити інфляцію, досягти балансу між попитом і пропозицією на готівкову валюту.

Крім того, стабільності курсу серйозно сприяли 5 млрд. дол. фінансової допомоги, які в грудні отримала Україна. Серйозно вплинула й ефективна робота ППО 31 грудня — 1 січня, завдяки якій вдалося уникнути нових блекаутів та суттєвих руйнувань інфраструктурних об’єктів. А це, безперечно, дуже важливий психологічний фактор для громадян, що побічно впливає на валютний ринок.

"До того ж, у перші дні 2023 року на валютному ринку не спостерігалося жодних негативних явищ, наприклад, різкого зростання попиту в умовах непрогнозованості війни. Сукупно всі ці фактори дають привід для оптимізму і наступні тижні: курс валют залишатиметься стабільним", — резюмує Герман Марченко

Тим часом заокеанська валюта почала трохи зростати, але, на думку експертів, це не загрожує фінансовій стабільності гривні.