В Україну прийшло тепло: де в неділю буде до +4

Потепління по всій країні очікується до Старого Нового року

Відповідно до ексклюзивного прогнозу синоптика Ігоря Кібальчича для нашого видання, ніч на 8 січня — найморозніша цієї зими.

А завтра, у неділю, температура повітря почне потроху збільшуватись. Так, вдень у східних, північно-східних областях вдень буде "лише" 3-8° морозу; а в західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській областях та в Криму варто чекати від 1° морозу до 4° тепла. Такий прогноз наводять фахівці Укргідрометцентру.

У Києві та області завтра ще буде від 8 до 3 градусів морозу, але поступово температура почне підвищуватись.

Про те, як відбуватиметься розвиток метеоситуації, розповіли спеціалісти сайту GisMeteo. На їхню думку, до кінця тижня температура повітря у Києві та області вийде на "твердий нуль".

Водночас фахівці сайту Метео.UA вважають, що на перших "плюсиків" варто чекати до Водохреща, 18 січня.

Щодо західної частини країни фахівці налаштовані оптимістичніше.

При цьому на Метео.UA вважають, що після Хрещення погода не буде прихильною до мешканців Прикарпаття.

Щодо центру синоптики впевнені у тому, що після Старого Нового року туди прийде тепло.

І жодних сумнівів не викликає у фахівців погода в наших південних областях.

Нагадаємо, що "холоди", які переживають українці, – останні серйозні морози поточної зими. Також холодні дні можливі на початку лютого, проте останній місяць зими буде відносно теплим.