Росіянам не розслаблятися: Притула розкрив цікаві подробиці "дронів помсти"

"Бавовни" буде багато, і вона буде на різних дистанціях, обіцяє волонтер

Український шоумен та волонтер Сергій Притула опублікував результати спільного з активістом Сергієм Стерненком збору на "дрони помсти" RAM II UAV. На них вдалося зібрати понад 350 млн гривень.

На сторінці благодійного фонду Сергія Притули у Facebook 11 січня було опубліковано пост, в якому повідомляється про закупівлю 142 дронів. Їхня загальна вартість становить 351 434 900 грн. "Дрони помсти" поділяються на три типи:

50 штук із дальністю польоту 800 км, корисне навантаження 8 кг;

50 штук із дальністю польоту 30 км, корисне навантаження 3 кг;

42 штуки з дальністю польоту 200 км, корисне навантаження 8 кг.

"Як ми і обіцяли, "бавовни" буде багато. І буде вона на різних дистанціях. Розслаблятися окупантам не доведеться ні неподалік лінії фронту, ні в глибокому тилу, ні взагалі там, де бавовною і не пахло...", — йдеться в повідомленні фонду.

Зазначається, що залишок у розмірі 565 100 грн буде перекинуто на придбання чергового комплексу БПЛА "Валькірія", який допомагатиме нашим захисникам знищувати ворога.

Нагадаємо, що збір на "дрони помсти" було відкрито після масованої атаки по українських містах, яку окупанти влаштували 10 жовтня. Хоча Притула зі Стерненком планували відкривати збір лише 12 жовтня, атака з боку окупантів внесла свої корективи.