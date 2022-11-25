"Супутнику Притули" знайшли застосування: розвідники похвалилися досягненнями

Українські розвідники отримали потужний інструмент для виявлення техніки окупантів

Супутник, куплений на гроші простих українців, розвідники змогли встановити розташування понад 2,5 тисячі одиниць військової техніки окупаційної армії.

Як інформує пресслужба Головного управління розвідки Міноборони, супутник ICEYE та доступ до бази сузір’я SAR-супутників, які передали військовим через фонд Сергія Притули, допомогли розвідати близько 150 районів розташування військ противника як на окупованих частинах України, так і на території росії та її союзників.

"Загалом, завдяки проекту, в якому взяла участь велика кількість патріотів України, виявлено та підтверджено близько 2600 одиниць військової техніки", — йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що це стосується танків, САУ, зенітних комплексів, вертольотів, оперативно-тактичних ракетних комплексів та РЛС.

У ГУР наголосили, що супутник показав високу ефективність за будь-яких погодних умов та у нічний час.

Нагадаємо, про купівлю "народного супутника" стало відомо 18 серпня, спочатку ці гроші збиралися на купівлю БПЛА "Байрактар", проте виробник не прийняв гроші та передав їх безплатно.

Наприкінці вересня міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що супутник окупив себе за два дні роботи.