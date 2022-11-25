"Спутнику Притулы" нашли применение: разведчики похвастались достижениями

Украинские разведчики получили мощный инструмент для обнаружения техники оккупантов

Спутник, который был куплен на деньги простых украинцев, разведчики смогли установить расположение более 2,5 тысячи единиц военной техники оккупационной армии.

Как информирует пресс-служба Главного управления разведки Минобороны, спутник ICEYE и доступ к базе созвездия SAR-спутников, которые передали военным через фонд Сергея Притулы, помогли разведать около 150 районов расположения войск противника, как на оккупированных частях Украины, так и на территории россии и ее союзников.

"В целом благодаря проекту, в котором приняло участие большое количество патриотов Украины, выявлено и подтверждено около 2600 единиц военной техники", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что это касается танков, САУ, зенитных комплексов, вертолетов, оперативно-тактических ракетных комплексов и РЛС.

В ГУР подчеркнули, что спутник показал высокую эффективность при любых погодных условиях и в ночное время.

Напомним, о покупке "народного спутника" стало известно 18 августа, изначально эти деньги собирались на покупку БПЛА "Байрактар", однако производитель не принял деньги и передал их бесплатно.

В конце сентября министр обороны Алексей Резников отметил, что спутник окупил себя за два дня работы.