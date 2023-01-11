Окупанти покарали працівників ЗАЕС за колективний спротив – Генштаб

Місцеве населення вимушене миритися із непередбачуваними "сусідами", які здатні спровокувати катастрофу на станції

Запорізький напрямок фронту наразі є одним із найбільш активних в плані боїв. Водночас просування на цій ділянці вимагає чи не найбільше виваженості — через окупацію Енергодару, де росіяни облаштували на Запорізькій АЕС справжню військову базу. З кожним днем тиск на місцеве населення з боку загарбників все збільшується, при чому не в останню чергу страждають працівники станції.

Більше деталей повідомили у свіжому зведенні Генштабу ЗСУ від 11 січня. За даними військовослужбовців, чимало енергетиків відмовилися від прямої співпраці з ворогом, який вимагав отримувати російське громадянство, а також підписувати робочий договір із "Росатомом".

Повідомляється, що таку моральну відсіч ворогу здійснило близько 1500 працівників ЗАЕС. За це окупанти вже вигадали їм окреме покарання — позбавили перепусток, що, відповідно, унеможливлює їхнє потрапляння на територію підприємства. Заміну цим спеціалістам росіяни намагаються знайти на своїй батьківщині.

"Загарбники шукають нових працівників для АЕС на території російської федерації та готують житловий фонд для майбутніх працівників шляхом так званої "націоналізації" квартир місцевих жителів, які виїхали", — підкреслюють у Генштабі.

Нагадаємо, що останнім часом активізувалися розмови про ймовірне наближення деокупації Енергодару і, відповідно, звільнення території ЗАЕС від контролю росіян. "Телеграф" проаналізував, наскільки це можливо і що дасть Україні в глобальному плані.

Тим часом наші військові продовжують знищувати російські склади та скупчення техніки і сил на окупованих територіях Запорізької області.