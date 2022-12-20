Коли ми звільнимо ЗАЕС та як це посилить нашу безпеку?

Про те, що відбувається у зоні ризику ядерної катастрофи

Ще 4 березня російські війська захопили ЗАЕС і місто супутник Енергодар. З першого дня окупації росія перетворила найбільшу в Європі атомну електростанцію на власну військову базу. На її території окупанти розмістили техніку, солдатів і замінували споруди. З того часу росія опинилася під серйозним міжнародним тиском, створивши реальні перспективи ядерної катастрофи.

Через регулярні обстріли підприємства однією із головних місій МАГАТЕ стало створення навколо АЕС так званої "зони безпеки". Головні умови полягають у територіальній цілісності України, тобто без жодних загарбників та зброї всередині. Останні заяви організації говорять про те, що в переговорах вже досягнуто серйозного прогресу, а безпекова зона близька. Позитивні очікування дійсно мають підстави, але ситуація залишається нестабільною та має певні нюанси. Сьогодні ми пропонуємо розібратися, що в цей момент відбувається на ЗАЕС, що говорять російські пропагандисти про можливу угоду та як деокупація посилить нашу безпеку.

Окупанти пакують валізи?

На початку грудня російські ЗМІ повідомили, що влада рф готова вивести війська із ЗАЕС в обмін на отримання гарантій безперебійного транзиту газу та нафти українською територією. Водночас за словами кореспондента каналу "Росія 24" Ольги Курлаєвої, в "Росенергоатомі" спростували це повідомлення про черговий жест доброї волі.

Пізніше президент Франції Еммануель Макрон заявив про плани вчергове зателефонувати президенту російської федерації володимиру путіну, а також зв’язатися з МАГАТЕ для пошуку єдиного рішення.

Тоді ж генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про прогрес у затяжних перемовинах. В інтерв’ю італійському виданню la Repubblica, він висловив сподівання, що вже до кінця року на Запорізькій АЕС припиняться будь-які бойові дії. Відповідно, рф має вивести звідти свої війська та припинити репресії проти працівників підприємства.

За словами Макрона, перемовини йдуть рішучо, а найближчі тижні будуть вирішальним. Заяви дають надію, що після тривалих проблем з електроенергією ситуація почне вирішуватися і Запорізька АЕС врешті зможе підключитися до української енергосистеми, що дасть змогу скоротити дефіцити.

Тим часом речник президента росії дмитро пєсков заперечує вину росії в обстрілах станції та заявляє, що на окупованій ЗАЕС "не було і немає" важкого озброєння. Саме це похитує оптимізм та домовленості щодо виконання головних умов.

Речниця МЗС росії марія захарова стверджує, що сторони навіть не наблизилися до угоди.

"Про жодне виведення ЗАЕС з-під російського контролю або передання контролю над нею якійсь "третій стороні" не може йти мови. Станція розташована на російській території та повністю управляється нами. Тільки ми здатні забезпечити фізичну та ядерну безпеку ЗАЕС." – бреше представниця російського дипломатичного відомства.

Що відбувається зараз на окупованій Запорізькій АЕС?

"Ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається нестабільною, крихкою та потенційно небезпечною, і ми робимо все можливе, щоб запобігти ядерній аварії", – заявив голова МАГАТЕ Гроссі 9 грудня.

Згідно зі звітом МАГАТЕ від 6 вересня, на окупованій електростанції порушено всі норми ядерної безпеки. Підприємство має зруйновану фізичну цілісність та працездатність систем безпеки.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), окрім техніки, окупанти зберігають на території АЕС боєприпаси, зенітні гармати та інше озброєння.

8 грудня російські війська перекинули на територію кілька реактивних систем залпового вогню "Град" у спробах здійснити нові провокації.

Як розповідав "Телеграф" раніше, у російських загарбників не виходить здійснити свої плани, оскільки персонал мужньо чинить опір. Тому окупанти намагаються домогтися цього силою, катуючи співробітників ЗАЕС, які прагнуть працювати в Україні. Вже вкотре повідомляється, що росіяни застосовують тортури проти працівників підприємства аби змусити їх перейти на іншу сторону.

За словами Володимира Зеленського, зараз на Запорізькій АЕС перебуває 500 російських солдатів, що мають вибухівку. Про це президент України заявив в інтерв'ю французьким каналам TF1 і LCI, яке 18 грудня опублікувала в YouTube пресслужба Офісу президента.

"Запорізька АЕС повністю окупована, там шантажували наш технічний персонал, щоб вони переписували навіть своє громадянство. Там усе заблоковано. Там знаходиться 500 бойовиків, у них є вибухівка, вони всі озброєні. Їжу та воду технічному персоналу видають по годинах. Станція не працює. Чи може бути вибух? Залежить від людей, які всередині. Я вважаю, залежить усе від цих 500 бойовиків", – сказав він.

Президент наголосив, що люди у Франції мають знати, що відбувається на ЗАЕС. Він зазначив, що на станції є шість блоків. Аварія на Чорнобильській АЕС торкнулася лише одного, і світ знає, яка це була трагедія.

Як деокупація Запорізької АЕС посилить українську безпеку

Посилаючись на дані Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької облдержадміністрації, до окупації Запорізька АЕС виробляла понад 20% від загального виробітку електроенергії в Україні. Саме тому деокупація ЗАЕС покращить сьогоднішню ситуацію з дефіцитом електроенергії в Україні. Але це за умови, якщо росія залишить її у працездатному стані.

Разом з тим, ексголова Держінспекції з регулювання Григорій Плачков запевняє, що окупанти маловірогідно погодяться добровільно передати Запорізьку АЕС під контроль України чи МАГАТЕ, адже це повністю суперечить їхній головній меті – залишити Україну без електроенергії цієї зими.

У своєму інтерв'ю телеканалу FREEDOM він пояснив, що окупанти мають план приєднати ЗАЕС до енергосистеми тимчасово окупованої республіки Крим. Хоча з технічної точки зору переобладнати станцію на російську енергосистему буде дуже затратним та довготривалим процесом.

"Подібне реалізується не місяцями, і навіть не півроку. Вони можуть намагатися перевести в роботу один енергоблок, але навіть це буде технічно важко. Саме тому, я не вірю в таку можливість. Їх наміри є абсурдними та безперспективними. Зараз АЕС для росіян – це інструмент шантажу, тому звільнення станції для рф буде ще більшою поразкою ніж втрата Херсона." — коментує Голова наглядової ради "Київенерго" Плачков.

За прогнозами українського військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, умови для звільнення Мелітополя, Енергодара та інших міст Запорізької області слід очікувати не раніше першого кварталу 2023 року.

Нагадаємо, у ЗСУ повідомляють, що російські війська в окупованому Мелітополі почали поводитися так, як вони поводилися перед втечею з Херсона.