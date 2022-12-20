Когда мы освободим ЗАЭС и как это усилит нашу безопасность?

О том, что происходит в зоне риска ядерной катастрофы

Еще 4 марта русские войска захватили ЗАЭС и город спутник Энергодар. С первого дня оккупации россия превратила крупнейшую в Европе атомную электростанцию в собственную военную базу. На ее территории оккупанты разместили технику, солдат и заминировали сооружения. С этого времени россия оказалась под серьезным международным давлением, создав реальные перспективы ядерной катастрофы.

Из-за регулярных обстрелов предприятия одной из главных миссий МАГАТЭ стало создание вокруг АЭС так называемой "зоны безопасности". Главные условия заключаются в территориальной целостности Украины, то есть без захватчиков и оружия внутри. Последние заявления организации говорят о том, что в переговорах уже достигнут серьезный прогресс, а зона безопасности близка. У позитивных ожиданий действительно есть основания, но ситуация остается нестабильной и имеет определенные нюансы. Сегодня мы предлагаем разобраться, что в этот момент происходит на ЗАЭС, что говорят российские пропагандисты о возможном соглашении и как деоккупация усилит нашу безопасность.

Оккупанты упаковывают чемоданы?

В начале декабря российские СМИ сообщили, что власти рф готовы вывести войска из ЗАЭС в обмен на получение гарантий бесперебойного транзита газа и нефти по украинской территории. В то же время, по словам корреспондента канала "Россия 24" Ольги Курлаевой, в "Росэнергоатоме" опровергли это сообщение об очередном жесте доброй воли.

Позже президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах в очередной раз позвонить президенту российской федерации Владимиру Путину, а также связаться с МАГАТЭ для поиска единого решения.

Тогда же генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о прогрессе в затяжных переговорах. В интервью итальянскому изданию la Repubblica он выразил надежду, что уже к концу года на Запорожской АЭС прекратятся любые боевые действия. Соответственно, россия должна вывести оттуда свои войска и прекратить репрессии против работников предприятия.

По словам Макрона, переговоры идут уверенно, а ближайшие недели будут решающими. Заявления дают надежду, что после продолжительных проблем с электроэнергией ситуация начнет решаться и Запорожская АЭС сможет подключиться к украинской энергосистеме, что позволит сократить дефициты.

Между тем спикер президента россии дмитрий песков отрицает вину россии в обстрелах станции и заявляет, что на оккупированной ЗАЭС "не было и нет" тяжелого вооружения. Именно это пошатывает оптимизм и договоренности по выполнению главных условий.

Представительница МИД россии мария захарова утверждает, что стороны даже не приблизились к соглашению.

"О каком-либо выводе ЗАЭС из-под российского контроля или передаче контроля над ней какой-то "третьей стороне" не может идти речи. Станция расположена на российской территории и полностью управляется нами. Только мы способны обеспечить физическую и ядерную безопасность ЗАЭС." – лжет представительница российского дипломатического ведомства.

Что происходит сейчас на оккупированной Запорожской АЭС?

"Ситуация на Запорожской атомной электростанции остается нестабильной, хрупкой и потенциально опасной, и мы делаем все возможное, чтобы предотвратить ядерную аварию", — заявил глава МАГАТЭ Гросси 9 декабря.

Согласно отчету МАГАТЭ от 6 сентября, на оккупированной электростанции нарушены все нормы ядерной безопасности. У предприятия разрушенная физическая целостность и работоспособность систем безопасности.

По данным Института изучения войны (ISW), кроме техники, окуупанты хранят на территории АЭС боеприпасы, зенитные пушки и другое вооружение.

8 декабря российские войска перебросили на территорию несколько реактивных систем залпового огня "Град" в попытках совершить новые провокации.

Как рассказывал "Телеграф" ранее, у российских захватчиков не получается осуществить свои планы, поскольку персонал мужественно сопротивляется. Поэтому оккупанты пытаются добиться этого силой, пытая сотрудников ЗАЭС, стремящихся работать в Украине. Уже который раз сообщается, что россияне применяют пытки против работников предприятия, чтобы заставить их перейти на другую сторону.

По словам Владимира Зеленского, сейчас на Запорожской АЭС находится 500 российских солдат с взрывчаткой. Об этом президент Украины заявил в интервью французским каналам TF1 и LCI, которое 18 декабря опубликовала в YouTube пресс-служба Офиса президента.

"Запорожская АЭС полностью оккупирована, там шантажировали наш технический персонал, чтобы они переписывали даже свое гражданство. Там все заблокировано. Там находится 500 боевиков, у них есть взрывчатка, они все вооружены. Еду и воду техническому персоналу выдают по часам. Станция не работает". Может ли быть взрыв? Зависит от людей, которые внутри. Я считаю, зависит все от этих 500 боевиков", – сказал он.

Президент подчеркнул, что люди во Франции должны знать, что происходит на ЗАЭС. Он отметил, что на станции есть шесть блоков. Авария на Чернобыльской АЭС коснулась всего одного, и мир знает, какая это была трагедия.

Как деоккупация Запорожской АЭС усилит украинскую безопасность

Ссылаясь на данные Департамента промышленности и развития инфраструктуры Запорожской облгосадминистрации, до оккупации Запорожская АЭС производила более 20% от общей выработки электроэнергии в Украине. Именно поэтому деоккупация ЗАЭС улучшит ситуацию с дефицитом электроэнергии в Украине. Но это при условии, если россия оставит ее в трудоспособном состоянии.

Вместе с тем экспредседатель Госинспекции по регулированию Григорий Плачков уверяет, что оккупанты маловероятно согласятся добровольно передать Запорожскую АЭС под контроль Украины или МАГАТЭ, ведь это полностью противоречит их главной цели – оставить Украину без электроэнергии этой зимой.

В своем интервью телеканалу FREEDOM он пояснил, что оккупанты планируют присоединить ЗАЭС к энергосистеме временно оккупированной республики Крым. Хотя с технической точки зрения переоборудовать станцию в российскую энергосистему будет очень затратным и длительным процессом.

"Подобное реализуется не месяцами, и даже не полгода. Они могут пытаться перевести в работу один энергоблок, но даже это будет технически тяжело. Именно поэтому, я не верю в такую возможность. Их намерения абсурдны и бесперспективны. Сейчас АЭС для россиян – это инструмент шантажа, поэтому освобождение станции для россии будет еще большим поражением, чем потеря Херсона." — комментирует председатель наблюдательного совета "Киевэнерго" Плачков.

По прогнозам украинского военно-политического обозревателя Александра Коваленко, условия для увольнения Мелитополя, Энергодара и других городов Запорожской области следует ожидать не раньше первого квартала 2023 года.

Напомним, в ВСУ сообщают, что российские войска в оккупированном Мелитополе начали вести себя так, как они вели себя перед бегством из Херсона.