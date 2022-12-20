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Когда мы освободим ЗАЭС и как это усилит нашу безопасность?

Автор
Тая Белан Тая Белан
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Деокупация станции является важной целью для Украины Новость обновлена 20 декабря 2022, 11:48
Деокупация станции является важной целью для Украины

О том, что происходит в зоне риска ядерной катастрофы

Еще 4 марта русские войска захватили ЗАЭС и город спутник Энергодар. С первого дня оккупации россия превратила крупнейшую в Европе атомную электростанцию в собственную военную базу. На ее территории оккупанты разместили технику, солдат и заминировали сооружения. С этого времени россия оказалась под серьезным международным давлением, создав реальные перспективы ядерной катастрофы.

Из-за регулярных обстрелов предприятия одной из главных миссий МАГАТЭ стало создание вокруг АЭС так называемой "зоны безопасности". Главные условия заключаются в территориальной целостности Украины, то есть без захватчиков и оружия внутри. Последние заявления организации говорят о том, что в переговорах уже достигнут серьезный прогресс, а зона безопасности близка. У позитивных ожиданий действительно есть основания, но ситуация остается нестабильной и имеет определенные нюансы. Сегодня мы предлагаем разобраться, что в этот момент происходит на ЗАЭС, что говорят российские пропагандисты о возможном соглашении и как деоккупация усилит нашу безопасность.

Оккупанты упаковывают чемоданы?

В начале декабря российские СМИ сообщили, что власти рф готовы вывести войска из ЗАЭС в обмен на получение гарантий бесперебойного транзита газа и нефти по украинской территории. В то же время, по словам корреспондента канала "Россия 24" Ольги Курлаевой, в "Росэнергоатоме" опровергли это сообщение об очередном жесте доброй воли.

Позже президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах в очередной раз позвонить президенту российской федерации Владимиру Путину, а также связаться с МАГАТЭ для поиска единого решения.

Тогда же генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о прогрессе в затяжных переговорах. В интервью итальянскому изданию la Repubblica он выразил надежду, что уже к концу года на Запорожской АЭС прекратятся любые боевые действия. Соответственно, россия должна вывести оттуда свои войска и прекратить репрессии против работников предприятия.

По словам Макрона, переговоры идут уверенно, а ближайшие недели будут решающими. Заявления дают надежду, что после продолжительных проблем с электроэнергией ситуация начнет решаться и Запорожская АЭС сможет подключиться к украинской энергосистеме, что позволит сократить дефициты.

Между тем спикер президента россии дмитрий песков отрицает вину россии в обстрелах станции и заявляет, что на оккупированной ЗАЭС "не было и нет" тяжелого вооружения. Именно это пошатывает оптимизм и договоренности по выполнению главных условий.

Представительница МИД россии мария захарова утверждает, что стороны даже не приблизились к соглашению.

Фото Марии Захаровой

"О каком-либо выводе ЗАЭС из-под российского контроля или передаче контроля над ней какой-то "третьей стороне" не может идти речи. Станция расположена на российской территории и полностью управляется нами. Только мы способны обеспечить физическую и ядерную безопасность ЗАЭС." – лжет представительница российского дипломатического ведомства.

Что происходит сейчас на оккупированной Запорожской АЭС?

"Ситуация на Запорожской атомной электростанции остается нестабильной, хрупкой и потенциально опасной, и мы делаем все возможное, чтобы предотвратить ядерную аварию",заявил глава МАГАТЭ Гросси 9 декабря.

Согласно отчету МАГАТЭ от 6 сентября, на оккупированной электростанции нарушены все нормы ядерной безопасности. У предприятия разрушенная физическая целостность и работоспособность систем безопасности.

Фото разрушений с оккупированной ЗАЭС

По данным Института изучения войны (ISW), кроме техники, окуупанты хранят на территории АЭС боеприпасы, зенитные пушки и другое вооружение.

8 декабря российские войска перебросили на территорию несколько реактивных систем залпового огня "Град" в попытках совершить новые провокации.

Как рассказывал "Телеграф" ранее, у российских захватчиков не получается осуществить свои планы, поскольку персонал мужественно сопротивляется. Поэтому оккупанты пытаются добиться этого силой, пытая сотрудников ЗАЭС, стремящихся работать в Украине. Уже который раз сообщается, что россияне применяют пытки против работников предприятия, чтобы заставить их перейти на другую сторону.

По словам Владимира Зеленского, сейчас на Запорожской АЭС находится 500 российских солдат с взрывчаткой. Об этом президент Украины заявил в интервью французским каналам TF1 и LCI, которое 18 декабря опубликовала в YouTube пресс-служба Офиса президента.

"Запорожская АЭС полностью оккупирована, там шантажировали наш технический персонал, чтобы они переписывали даже свое гражданство. Там все заблокировано. Там находится 500 боевиков, у них есть взрывчатка, они все вооружены. Еду и воду техническому персоналу выдают по часам. Станция не работает". Может ли быть взрыв? Зависит от людей, которые внутри. Я считаю, зависит все от этих 500 боевиков", – сказал он.

Фото президента Украины Зеленского

Президент подчеркнул, что люди во Франции должны знать, что происходит на ЗАЭС. Он отметил, что на станции есть шесть блоков. Авария на Чернобыльской АЭС коснулась всего одного, и мир знает, какая это была трагедия.

Как деоккупация Запорожской АЭС усилит украинскую безопасность

Ссылаясь на данные Департамента промышленности и развития инфраструктуры Запорожской облгосадминистрации, до оккупации Запорожская АЭС производила более 20% от общей выработки электроэнергии в Украине. Именно поэтому деоккупация ЗАЭС улучшит ситуацию с дефицитом электроэнергии в Украине. Но это при условии, если россия оставит ее в трудоспособном состоянии.

Вместе с тем экспредседатель Госинспекции по регулированию Григорий Плачков уверяет, что оккупанты маловероятно согласятся добровольно передать Запорожскую АЭС под контроль Украины или МАГАТЭ, ведь это полностью противоречит их главной цели – оставить Украину без электроэнергии этой зимой.

В своем интервью телеканалу FREEDOM он пояснил, что оккупанты планируют присоединить ЗАЭС к энергосистеме временно оккупированной республики Крым. Хотя с технической точки зрения переоборудовать станцию в российскую энергосистему будет очень затратным и длительным процессом.

"Подобное реализуется не месяцами, и даже не полгода. Они могут пытаться перевести в работу один энергоблок, но даже это будет технически тяжело. Именно поэтому, я не верю в такую возможность. Их намерения абсурдны и бесперспективны. Сейчас АЭС для россиян – это инструмент шантажа, поэтому освобождение станции для россии будет еще большим поражением, чем потеря Херсона." — комментирует председатель наблюдательного совета "Киевэнерго" Плачков.

По прогнозам украинского военно-политического обозревателя Александра Коваленко, условия для увольнения Мелитополя, Энергодара и других городов Запорожской области следует ожидать не раньше первого квартала 2023 года.

Напомним, в ВСУ сообщают, что российские войска в оккупированном Мелитополе начали вести себя так, как они вели себя перед бегством из Херсона.

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#Украина #Россия #Запорожская АЭС #Запорожская область #Энергодар