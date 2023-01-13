"Ситуація покращується": у Міненерго зробили позитивний прогноз щодо графіків відключення світла

На енергетичному фронті з’явилися покращення

Попри постійні ракетні атаки російських окупантів на українські міста, ситуація з ефективністю та прогнозованістю графіків відключень електроенергії починає покращуватись.

Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час робочого візиту до "ДТЕК Одеські електромережі", при застосуванні графіків відключення світла важливо дотримуватися справедливості, щоб не повторювалися порушення, виявлені раніше.

"Оператори систем розподілу електроенергії повинні дотримуватись справедливості при застосуванні графіків обмеження постачання електроенергії. Ще з листопада працюють мобільні групи з представників Міністерства енергетики, Держенергонагляду, НКРЕКУ, СБУ для перевірок дотримання графіків та принципів справедливості при застосуванні вимушених відключень споживачів. Але надходила велика кількість скарг. Зараз ситуація поступово покращується", — зазначив Галущенко.

Водночас керівник "ДТЕК Одеські електромережі" Дмитро Григор’єв заявив, що після змін в електросистемі було створено четверту версію графіку. Він також назвав умову, за якої споживачам вимикатимуть світло на 3 години, а не 6.

"Ситуація динамічно змінюється. І ми дуже залежні від обсягів генерації в енергосистемі України. Розроблені графіки дозволяють нам адаптуватися відповідно до рівня генерації та споживання. Якщо генерації достатньо, то ми зможемо не вимикати споживачів 6 годин і відключати її всього на 3 години, але якщо ситуація ускладнюється — через дефіцит генерації, через пошкодження об’єктів рф або через похолодання, то працюватиме графік: 3 години електроенергія є, а 6 годин немає", — сказав Григор’єв.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що експерт з питань енергетики Михайло Гончар дав прогноз щодо відключень світла у 2023 році та налаштував українців не плекати ілюзій про те, що навесні ситуація кардинально зміниться.