Відключення світла у Києві: в "Укренерго" дали оптимістичний прогноз та назвали дати

Кількість відключень може зменшитися через невелике потепління

Найближчими вихідними складна ситуація з електроенергією в Києві може покращитися. Вплине на це невелике потепління, яке змінить сильні січневі морози.

Вища температура повітря сприятиме зниженню споживання. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"На вихідні (14 та 15 січня, - Ред. ) у нас очікується потепління, і нам знову буде легше "упакувати" споживання в той обсяг генерації, який у нас є", — сказав Кудрицький.

Такий сценарій можливий, якщо російські окупанти не влаштують чергового масованого обстрілу.

Водночас енергетики продовжують робити все можливе, щоб прискорити відновлення енергооб’єктів.

"Ми зараз працюємо над тим, щоб "вичавити" з енергосистеми всі генеруючі потужності, які в ній потенційно є, прискорити ремонти, які можна прискорити, і зробити так, щоб існуючої генерації у нас ставало все більше і більше", — додав глава. "Укренерго".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук звернувся до українців із важливою новиною про відключення світла в нашій країні. Він заявив, що у зв’язку з деякими умовами застосовуватимуться додаткові відключення.