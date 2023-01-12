Отключения света в Киеве: в "Укрэнерго" дали оптимистичный прогноз и назвали даты

Количество отключений может уменьшиться из-за небольшого потепления

В ближайшие выходные сложная ситуация с электроэнергией в Киеве может улучшиться. Повлияет на это грядущее небольшое потепление, которое сменит сильные январские морозы.

Более высокая температура воздуха поспособствует снижению потребления. Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"На выходные (14 и 15 января, — Ред.) у нас ожидается потепление, и нам снова будет легче "упаковать" потребление в тот объем генерации, который у нас есть", – сказал Кудрицкий.

Такой сценарий возможен, если российские оккупанты не устроят очередные массированные обстрелы.

В то же время энергетики продолжают делать все возможное, чтобы ускорить восстановление энергообъектов.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы "выжать" из энергосистемы все генерирующие мощности, которые в ней потенциально есть, ускорить те ремонты, которые можно ускорить, и сделать так, чтобы существующей генерации у нас становилось все больше и больше", – добавил глава "Укрэнерго"".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук обратился к украинцам с важной новостью об отключениях света в нашей стране. Он заявил, что в связи с некоторыми условиями будут применяться дополнительные отключения.