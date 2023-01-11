Дефициты растут, потребление неравномерное: ситуация с электричеством в Киеве остается сложной

Киевляне неравномерно потребляют свет в разные часы

Ситуация с электроэнергией в Киеве остается сложной. Потребление в разы выше генерации, что перегружает энергосистему и увеличивает дефицит.

Гендиректор YASNO Сергей Коваленко подробно рассказал о ситуации, которая сложилась в Киеве на вечер 11 января. По его словам, выработка электроэнергии уже давно не равна ее потреблению. Киевляне из-за холодной погоды стали чаще пользоваться обогревателями.

Некоторые генерационные объекты Киева встали на плановый ремонт, из-за чего выработка электричества снизилась. Ремонт, несмотря на тяжелые времена в энергосистеме, крайне необходим. В противном случае генерационные объекты выйдут из строя и починить их будет крайне сложно. Аналогичные плановые капремонты проводились и до войны, но были незаметны за счет того, что система имела больше мощностей и отключения проходили практически незаметно.

Нехватку генерации пытаются балансировать с помощью ГЭС, которые в ночное время суток работать не могут.

"Нехватку генерации сейчас пытаются балансировать с помощью ГЭС. И здесь кроется ответ на вопрос, почему стали отключать ночью. Так как ресурс гидроэлектростанций исчерпывающий, они не могут работать 24/7. Как раз в ночные часы ГЭС набираются", — пояснил Сергей Коваленко.

Также гендиректор YASNO пояснил, что, учитывая состояние сете и генерации, на Киев дают 60% необходимых объемов, из которых примерно 40% уходят на объекты критической инфраструктуры. Остальные 20% распределяют между остальными потребителями, но потребление неравномерное и дефициты колеблются.

"Складывается так, что потребление сейчас очень неравномерно в течение суток, объемы дефицита колеблются. Если в обеденное время электроэнергии хватает в пределах серых зон графиков, то вечером, когда все приходят домой, потребление выходит за ограничения и серые зоны полностью отключаются", — рассказал гендиректор YASNO.

В сложившейся ситуации киевлянам остается надеется только на свою подготовку. Психологически такие отключения воспринимать сложно, но этот кризис необходимо пережить.

"На что мы можем надеяться в этой ситуации? Только на уровень нашей подготовки. Конечно, психологически сложно воспринимать эти отключения, но мы уже переживали такие же осенью. Но еще и под обстрелами. Поэтому я уверен, что и этот кризис мы переживем. И выйдем из нее сильными", — резюмировал Сергей Коваленко.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, чего ждать энергосистеме Украины на этой неделе. Потребление электричества увеличивается, из-за чего будут чаще выключать свет.