Когда нет света и отопления: пять простых способов согреться дома

Как быстро согреться, если дома одновременно отключили отопление и свет

В условиях перебоев с отоплением и электроэнергией из-за массированных обстрелов нашей страны украинцам следует знать о базовых способах, как согреться в доме зимой. "Телеграф" расскажет, что нужно делать в первую очередь, чтобы не замерзнуть в холодную пору.

Использование обогревателя, кондиционера, электроодеяла и многих других приборов для обогрева становится невозможным при отключении света. Однако даже в таких условиях есть масса способов обогреть жилье и согреться самому, пишет УНИАН.

Как можно быстро согреться

Больше двигайтесь. Это один из самых простых способов, чтобы не дать себе замерзнуть. Для этого можно заняться спортом или сделать небольшую зарядку или же включить любимую музыку и потанцевать.

Это один из самых простых способов, чтобы не дать себе замерзнуть. Для этого можно заняться спортом или сделать небольшую зарядку или же включить любимую музыку и потанцевать. Теплый душ. Этот способ также является эффективным для тех, кто хочет быстро согреться в холодной квартире. После этого позаботьтесь о теплой одежде, чтобы сохранить тепло.

Этот способ также является эффективным для тех, кто хочет быстро согреться в холодной квартире. После этого позаботьтесь о теплой одежде, чтобы сохранить тепло. Термобелье. Данный тип белья не позволит теплу вашего тела рассеиваться. Он является очень удобным, поскольку его можно носить по дому, ходить в нем на работу и даже при необходимости спать.

Данный тип белья не позволит теплу вашего тела рассеиваться. Он является очень удобным, поскольку его можно носить по дому, ходить в нем на работу и даже при необходимости спать. Горячие напитки. Чтобы быстро согреться зимой порой достаточно выпить горячий напиток. К примеру, чай с лимоном и имбирем или же кофе.

Чтобы быстро согреться зимой порой достаточно выпить горячий напиток. К примеру, чай с лимоном и имбирем или же кофе. Газовая плита. Тем, кто желает быстро согреться в холодной квартире, можно включать газовую плиту. Также можно закрыть все двери и щели в окнах, а затем поставить на конфорку чайник с водой. Пар от кипящей воды может достаточно обогреть вашу кухню.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, одним из альтернативных способов обогрева жилья являются самодельные обогреватели. Их можно сделать, к примеру, из жестяной банки.