Когда нет света и отопления: пять простых способов согреться дома
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Как быстро согреться, если дома одновременно отключили отопление и свет
В условиях перебоев с отоплением и электроэнергией из-за массированных обстрелов нашей страны украинцам следует знать о базовых способах, как согреться в доме зимой. "Телеграф" расскажет, что нужно делать в первую очередь, чтобы не замерзнуть в холодную пору.
Использование обогревателя, кондиционера, электроодеяла и многих других приборов для обогрева становится невозможным при отключении света. Однако даже в таких условиях есть масса способов обогреть жилье и согреться самому, пишет УНИАН.
Как можно быстро согреться
- Больше двигайтесь. Это один из самых простых способов, чтобы не дать себе замерзнуть. Для этого можно заняться спортом или сделать небольшую зарядку или же включить любимую музыку и потанцевать.
- Теплый душ. Этот способ также является эффективным для тех, кто хочет быстро согреться в холодной квартире. После этого позаботьтесь о теплой одежде, чтобы сохранить тепло.
- Термобелье. Данный тип белья не позволит теплу вашего тела рассеиваться. Он является очень удобным, поскольку его можно носить по дому, ходить в нем на работу и даже при необходимости спать.
- Горячие напитки. Чтобы быстро согреться зимой порой достаточно выпить горячий напиток. К примеру, чай с лимоном и имбирем или же кофе.
- Газовая плита. Тем, кто желает быстро согреться в холодной квартире, можно включать газовую плиту. Также можно закрыть все двери и щели в окнах, а затем поставить на конфорку чайник с водой. Пар от кипящей воды может достаточно обогреть вашу кухню.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, одним из альтернативных способов обогрева жилья являются самодельные обогреватели. Их можно сделать, к примеру, из жестяной банки.