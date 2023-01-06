Наживались на генераторах: вскрылась масштабная схема поборов на Одесской таможне (видео)

За пару часов таможенники "зарабатывали" по 65 тысяч гривен

Правоохранители обнаружили систематическую схему поборов на Одесской таможне. Инспекторы разрешали провозить аккумуляторы и генераторы только за взятки. "Услуга" одного из таможенников стоила 200-1000 долларов.

Как сообщает Госбюро расследований, таможенники требовали деньги со всех, кто провозил товар через границу. В ходе обысков правоохранители выявили наворованное под плинтусами, в компьютерной технике, обогревателях, макулатуре и даже туалете.

Сообщается, что инспекторам удавалось "наварить" более 65 тысяч гривен всего за несколько часов. На "горячем" задержан инспектор Одесской таможни: он вымогал взятку (1200 долларов) с импортера за беспрепятственный ввоз генераторов и электроприборов в Украину. Взамен таможенник обещал не создавать искусственные проблемы при таможенном оформлении генераторов (хотя сейчас действенны льготные условия для их растаможки). Коррупционер запрашивал 50% от суммы официальных таможенных платежей. За короткий период сумма взяток составила несколько тысяч долларов.

По данным Одесской облпрокуратуры, такой "доход" сотрудник таможенного поста получал систематично. "Услуги" инспектора оценивались в от 200 до 1000 долларов, в зависимости от объема партии.

Решается вопрос о подозрении инспектору в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и избрании меры пресечения. В случае доведения вины нарушителю грозит тюремный срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее "Телеграф" сообщал, что нардеп Ярослав Железняк обвинил таможню в коррупции на сотни миллиардов гривен.