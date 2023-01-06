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Наживались на генераторах: вскрылась масштабная схема поборов на Одесской таможне (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Одесские таможенники систематически брали взятки
Одесские таможенники систематически брали взятки. Фото Коллаж "Телеграфа"

За пару часов таможенники "зарабатывали" по 65 тысяч гривен

Правоохранители обнаружили систематическую схему поборов на Одесской таможне. Инспекторы разрешали провозить аккумуляторы и генераторы только за взятки. "Услуга" одного из таможенников стоила 200-1000 долларов.

Как сообщает Госбюро расследований, таможенники требовали деньги со всех, кто провозил товар через границу. В ходе обысков правоохранители выявили наворованное под плинтусами, в компьютерной технике, обогревателях, макулатуре и даже туалете.

Сообщается, что инспекторам удавалось "наварить" более 65 тысяч гривен всего за несколько часов. На "горячем" задержан инспектор Одесской таможни: он вымогал взятку (1200 долларов) с импортера за беспрепятственный ввоз генераторов и электроприборов в Украину. Взамен таможенник обещал не создавать искусственные проблемы при таможенном оформлении генераторов (хотя сейчас действенны льготные условия для их растаможки). Коррупционер запрашивал 50% от суммы официальных таможенных платежей. За короткий период сумма взяток составила несколько тысяч долларов.

По данным Одесской облпрокуратуры, такой "доход" сотрудник таможенного поста получал систематично. "Услуги" инспектора оценивались в от 200 до 1000 долларов, в зависимости от объема партии.

Решается вопрос о подозрении инспектору в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и избрании меры пресечения. В случае доведения вины нарушителю грозит тюремный срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее "Телеграф" сообщал, что нардеп Ярослав Железняк обвинил таможню в коррупции на сотни миллиардов гривен.

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#Одесса #Таможня #Коррупция