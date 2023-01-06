Наживались на генераторах: викрито масштабну схему поборів на Одеській митниці (відео)

За кілька годин митники "заробляли" по 65 тисяч гривень

Правоохоронці виявили систематичну схему поборів на Одеській митниці. Інспектори дозволяли провозити акумулятори та генератори лише за хабарі. "Послуга" одного з митників коштувала 200-1000 доларів.

Як повідомляє Держбюро розслідувань, митники вимагали гроші з усіх, хто провозив товар через кордон. Під час обшуків правоохоронці виявили накрадене під плінтусами, у комп’ютерній техніці, обігрівачах, макулатурі та навіть туалеті.

Повідомляється, що інспекторам вдавалося "наварити" понад 65 тисяч гривень лише за кілька годин. На "гарячому" затримано інспектора Одеської митниці: він вимагав хабар (1200 доларів) з імпортера за безперешкодне ввезення генераторів та електроприладів в Україну. Натомість митник обіцяв не створювати штучні проблеми при митному оформленні генераторів (хоча зараз чинні пільгові умови для їхньої розмитнення). Корупціонер вимагав 50% від суми офіційних митних платежів. За короткий період сума хабарів становила кілька тисяч доларів.

За даними Одеської облпрокуратури, такий "дохід" співробітник митного посту отримував систематично. "Послуги" інспектора оцінювалися у від 200 до 1000 доларів, залежно від обсягу партії.

Вирішується питання про підозру інспектору у здирництві та отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) й обрання запобіжного заходу. У разі доведення провини порушнику загрожує тюремний строк до 10 років із конфіскацією майна.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що нардеп Ярослав Железняк звинуватив митницю у корупції на сотні мільярдів гривень.