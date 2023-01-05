В Одесі на хабарі спіймано заступника голови ОВА: у Зеленського відреагували

За 35 тисяч доларів чиновник пообіцяв колегі закрити його кримінальну справу

В Одесі затримано заступника голови ОВА, який вимагав хабар у свого колеги. За 35 тисяч доларів він обіцяв "відмазати" чиновника від кримінальної відповідальності за привласнення держмайна.

Про це повідомили в СБУ.

Заступник Максима Марченка пропонував керівнику одного зі структурних підрозділів ОВА своє "сприяння" у питанні уникнення кримінальної відповідальності. Щоб справу проти чиновника про присвоєння держмайна закрили, затриманий просив 35 тисяч доларів. За цю суму він готовий був задіяти особисті зв’язки у правоохоронних органах.

За інформацією "Української правди", йдеться про Олега Муратова. Його було затримано СБУ в момент отримання так званого "авансу" у розмірі 27 тисяч доларів безпосередньо у будівлі ОДА.

Вдома у Муратова та в його авто було проведено обшуки, під час яких правоохоронці виявили:

понад 45 тис. доларів;

понад 21 тис. євро;

золоті зливки та монети.

Затриманому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене особливо великих розмірах);

ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (закінчений замах на підбурювання до надання неправомірної вигоди посадовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення посадовою особою на користь надає таку вигоду будь-якій дії з використанням службового становища).

Найближчим часом затриманому буде обрано запобіжний захід. Слідчі встановлюють всі обставини правопорушення, аби притягнути до відповідальності винних.

На подію вже відреагували в Офісі Президента України. Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко заявив, що подібна поведінка чиновників є неприпустимою, а в нинішніх умовах так тим більше.

"Це не припустимо, тим більше в такий час. Це чіткий сигнал всім посадовцям: хто порушує закон, будуть нести відповідальність за скоєне. Совість, порядність та честь державних службовців — основний запит суспільства. Всі, хто цього не розуміє, працювати на Державу не буде", — заявив він.

Також "Телеграф" повідомляв, що у Харкові випустили із СІЗО навідницю Дар’ю Кригіну, яка співпрацювала з росіянами. За її наведеннями окупанти обстрілювали центр міста та вбили багато людей.