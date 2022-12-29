Жеваго повернуть до України? Суд розгляне екстрадицію олігарха-втікача

Український олігарх-втікач відпочивав у Куршевелі, а в січні може бути доставлений в Україну на запит ДБР

Колишнього народного депутата України та бізнесмена Костянтина Жеваго нещодавно було затримано на гірськолижному курорті в Куршевелі. У четвер, 29 грудня, стало відомо про те, що суд Франції може схвалити екстрадицію екс-нардепа до України.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на французьку прокуратуру.

Повідомляється, що суд міста Шамбері (Франція) ухвалив рішення про екстрадиційний арешт українського бізнесмена та колишнього народного депутата Костянтина Жеваго. А у прес-службі ДРБ повідомили, що 5 січня 2023 року розпочнеться розгляд документів на екстрадицію, передає "Інтерфакс".

В Україні колишньому політику загрожує позбавлення волі на строк до 12 років, адже його підозрюють в організації присвоєння майна банку "Фінанси та Кредит" у розмірі 113 млн. дол. з подальшою легалізацією незаконно отриманих грошей (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.209 КК України).

Відомо, що у 2021 році ДБР України оголосило Костянтина Жеваго у міжнародний розшук у зв’язку з розслідуванням справи банку "Фінанси та Кредит", який колишній депутат опосередковано контролював.

Раніше ми розповідали про те, що ДБР упізнало яхту Жеваго, на якій той під час війни в Україні відпочивав у Монако.

А наприкінці листопада у фармакомпанії "Артеріум", яка належить олігарху Костянтину Жеваго, пройшли обшуки. Підприємства олігарха підозрюються у колабораційній діяльності та роботі на користь рф.

Крім того, користуючись воєнним становищем і "нульовим розмитненням", олігарх закупив для своєї фірми чотири броньовані "Гелендвагена". Українські військові обурилися ситуацією та запропонували їх відправити на передову, де від них було б точно більше користі.