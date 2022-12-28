Ексдепутата та бізнесмена Жеваго затримали у Куршевелі

Політик є фігурантом кількох кримінальних проваджень у ДБР

Українського екснардепа і бізнесмена Костянтина Жеваго, у фармкомпанії якого нещодавно пройшли обшуки, затримали на гірськолижному французькому курорті Куршевель. Підготовка документів для його екстрадиції вже розпочалася.

Як у середу, 28 грудня, повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань, Жеваго є фігурантом у кримінальній справі щодо розтрати 113 мільйонів доларів, які перебували на балансі банку "Фінанси та кредит".

В Офісі Генпрокуратури інформацію щодо затримання скандального бізнесмена також підтвердили, зазначивши, що це вдалося зробити в результаті потужної кількамісячної роботи представників відомства спільно зі співробітниками ДБР і правоохоронцями різних країн.

"Бізнесмен підозрюється в організації привласнення майна комерційного банку та подальшої легалізації незаконно отриманих грошових коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України)", — йдеться в тексті публікації.

Наразі Офіс Генерального прокурора займається проведенням низки процесуальних дій, що спрямовані на подальшу передачу затриманого Костянтина Жеваго для притягнення його до кримінальної відповідальності в Україні.

Досудове розслідування триває.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одесі відбулося затримання відомого бізнесмена Бориса Кауфмана. Ще у серпні він намагався виїхати з України, однак прикордонники не випустили його через наявність його прізвища у списках з "індексом Б".