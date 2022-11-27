У фармкомпанії "Артеріум" олігарха Жеваго пройшли обшуки у справі про співпрацю з окупантами

У четвер, 24 листопада, співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки на підприємствах, які належать колишньому народному депутату Костянтину Жеваго. За даними ЗМІ, підприємства олігарха підозрюють у колабораційній діяльності та роботі на користь РФ.

Зокрема, ДБР провело обшуки на підприємствах фармацевтичної компанії "Артеріум", 90% якої належить саме Костянтину Жеваго – третьому у списку найбагатших українців за версією Forbes зі статками $2,4 млрд.

У листопаді активи олігарха також перевірялися Бюро економічної безпеки. Так, 18 листопада було проведено обшуки на двох гірничо-збагачувальних комбінатах у справі про ухилення від сплати 10 млрд грн податків.

Детективи з'ясували, що посадові особи одного з цих підприємств занизили податкові зобов'язання щодо рентної плати за користування надрами на суму майже 7,6 млрд грн, а чиновники іншого товариства також навмисне занизили податкові зобов'язання щодо рентної плати за користування надрами на суму понад 2,7 млрд грн.

Сам Жеваго, оголошений у розшук, зараз переховується на території Князівства Монако, де відпочиває на власній яхті під назвою "Z" вартістю близько $70 млн.

Компанія "Артеріум" працює в Росії з 2010 року. На російському ринку та в країнах СНД представлено не менше 480 зареєстрованих брендів лікарських засобів, що належать фармацевтичному гіганту.

Присутність компанії Жеваго на російському ринку не припинилася і після старту повномасштабної війни проти України. Зокрема, "Артеріум", за даними російських ЗМІ, продовжує постачати до країни-агресору медичні препарати, у тому числі ті, що використовуються при хворобі серця.