В фармкомпании "Артериум" олигарха Жеваго прошли обыски по делу о сотрудничестве с оккупантами

В четверг, 24 ноября, сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски на предприятиях, принадлежащих бывшему народному депутату Константину Жеваго. По данным СМИ, предприятия олигарха подозреваются в коллаборационной деятельности и работе в пользу РФ.

В частности, ДБР провело обыски на предприятиях фармацевтической компании "Артериум", 90% которой принадлежит именно Константину Жеваго – третьему в списке самых богатых украинцев по версии Forbes с состоянием $2,4 млрд.

В ноябре активы олигарха также проверялись Бюро экономической безопасности. Так, 18 ноября были проведены обыски на двух горно-обогатительных комбинатах по делу об уклонении от уплаты 10 млрд грн налогов.

Детективы выяснили, что должностные лица одного из этих предприятий занизили налоговые обязательства по рентной плате за пользование недрами на сумму почти 7,6 млрд грн, а чиновники другого общества также умышленно занизили налоговые обязательства по рентной плате за пользование недрами сумму свыше 2,7 млрд грн.

Сам Жеваго, объявленный в розыск, сейчас скрывается на территории Княжества Монако, где отдыхает на собственной яхте под названием Z стоимостью около $70 млн.

Компания "Артериум" работает в России с 2010 года. На российском рынке и в странах СНГ представлено не менее 480 зарегистрированных брендов лекарственных средств, принадлежащих фармацевтическому гиганту.

Присутствие компании Жеваго на российском рынке не прекратилось и после старта полномасштабной войны против Украины. В частности, "Артериум", по данным российских СМИ, продолжает поставлять в страну-агрессору медицинские препараты, в том числе используемые при болезни сердца.