Відому українську журналістку затримали у Стамбулі на запит росіян

Наразі Гульсум Халілову звільнено, їй дозволили в’їхати на територію Туреччини

У Стамбулі було затримано журналістку кримськотатарського телеканалу Гульсум Халілову.

Директор телеканалу ATR Айдер Муждабаї на своїй сторінці у Twitter повідомив, що затримання Гульсум Халілової сталося на запит російських спецслужб.

Гульсум Халілова

Незабаром інцидент на своїй сторінці у Facebook прокоментував кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він зазначив, що журналістку справді затримали у Стамбулі після прильоту з Хорватії. Затримання було здійснено на російський запит в Інтерполі. Наразі вона вже звільнена. Журналістці дозволили в’їхати на територію Туреччини.

"Затримання – це ще не арешт і тим більше не видача. Але в будь-якому разі це принизливо для тих, кого затримують незаконно. У цьому випадку, згідно зі сфальшованими росією матеріалів", — написав Чубаров.

Також він наголосив, що за останні сім років двічі стикався особисто з подібними ситуаціями. Обидва рази Чубарова затримували за сфальшованими запитами Росії.

"На мій погляд, не так слід звинувачувати правоохоронні органи держави, змушені реагувати на запити в Інтерпол з боку Росії, а вимагати від держав-членів Інтерполу негайно позбавити росію членства в цій організації", — додав Рефат Чубаров.

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