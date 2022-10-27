Тотальна цензура: на Запоріжжі окупанти хочуть карати людей за підписку на українські ЗМІ

"Порушникам" обіцяють попередження, штрафи та навіть кримінальну відповідальність

На тимчасово окупованій частині Запорізької області місцеві колаборанти вирішили ще більше посилити знущання з людей, ввівши так звану "військову цензуру". Російським бойовикам дозволили перевіряти мобільні телефони місцевих жителів та шукати в них підписки на українські ресурси, а потім за це карати.

З такою заявою виступив член окупаційного "керівництва" області Володимир Рогов. Зрадник України сперся на юридично нікчемний указ кривавого диктатора володимира путіна про "воєнний стан".

"Відсьогодні (27 жовтня) в Запорізькій області правоохоронцями розпочато вибіркову запобіжну перевірку мобільних телефонів громадян… Якщо людина підписана на пропагандистські ресурси, то вперше вона отримає попередження. Надалі порушників буде оштрафовано", — написав зрадник Рогов.

"Злісних порушників", які будуть підписані на українські інформаційні ресурси, колаборанти хочуть притягувати до кримінальної відповідальності.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні в окупованому Мелітополі трапився вибух у самісінькому центрі міста, де знаходиться будівля, звідки віщають російські ЗМІ. Пізніше з'ясувалося, що це було результатом війни двох кланів так званої "нової влади". Мова йде про генеральний штаб російського міністерства оборони, а також тутешню ФСБ.