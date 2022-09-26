Консул Японії був затриманий у росії: у чому його звинуватили

Японській стороні відправили протест, а консул став у РФ персоною нон грата

Російська Федеральна служба безпеки заявила про затримання японського консула Томокі Тацунорі. Його звинуватили у шпигунстві та купівлі відомостей обмеженого поширення, а тим часом у мережу злили відео, де японець нібито зізнається у злочині.

Як передають російські ЗМІ, японського дипломата затримали у Владивостоці нібито при передачі коштів в обмін на секретну інформацію.

"Консул затриманий на місці злочину при отриманні за гроші відомостей обмеженого поширення про актуальні аспекти співпраці Росії з однією з країн Азійсько-тихоокеанського регіону, вплив санкційної політики Заходу на економічну ситуацію в Приморському краї", — повідомило видання "РИА Новости".

При цьому додається, що по дипломатичних каналах Японії висловили протест, а консула оголосили персоною нон грата.

Російські канали також почали розганяти відео з кадрами допиту японського посла Томокі Тацунорі. На відео чоловік ствердно відповідає на всі питання, які йому ставлять співробітники російських спецслужб. Примітно, що у відображенні у вікні видно чоловіка великої статури, у бік якого японець намагається навіть не дивитися.

Цікавим видається той факт, що про затримання японського консула російська ФСБ заявила у день, коли Японія розширила санкції проти російських компаній, заборонивши експортувати пов'язані з хімічною зброєю товари. У санкційний список потрапила 21 організація, пов'язана з російською оборонною промисловістю (серед них і наукові лабораторії). Про це повідомляло Reuters.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що проти російської влади пішов ще один їх союзник, відмовившись визнавати так звані "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України.