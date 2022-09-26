Консул Японии был задержан в россии: в чем его обвинили

Японской стороне отправили протест, а консул стал в РФ персоной нон грата

Российская Федеральная служба безопасности заявила о задержании японского консула Томоки Тацунори. Его обвинили в шпионаже и покупке сведений ограниченного распространения, а между тем в сеть слили видео, где японец якобы признается в преступлении.

Как передают российские СМИ, японский дипломат был задержан во Владивостоке якобы при передаче средств в обмен на секретную информацию.

"Консул задержан с поличным при получении за деньги сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества россии с одной из стран Азиатско-тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае", — сообщило издание "РИА Новости".

При этом добавляется, что по дипломатическим каналам Японии выразили протест, а консула объявили персоной нон грата.

Российские каналы также начали разгонять видео с кадрами допроса японского посла Томоки Тацунори. На видео мужчина утвердительно отвечает на все вопросы, которые ему задают сотрудники российских спецслужб. Примечательно, что в отражении в окне видно мужчину крупного телосложения, в сторону которого японец пытается даже не смотреть.

Интересен тот факт, что о задержании японского консула российская ФСБ заявила в день, когда Япония расширила санкции против российских компаний, запретив экспортировать связанные с химическим оружием товары. В санкционный список попала 21 организация, связанная с российской оборонной промышленностью (в том числе и научные лаборатории). Об этом сообщало Reuters.

Ранее "Телеграф" сообщал, что против российских властей пошел еще один их союзник, отказавшись признавать так называемые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины.