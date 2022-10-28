Известную украинскую журналистку задержали в Стамбуле по запросу россиян

В настоящее время Гульсум Халилова уволена, ей разрешили въехать на территорию Турции

В Стамбуле была задержана журналистка крымскотатарского телеканала Гульсум Халилову.

Директор телеканала ATR Айдер Муждабае на своей странице в Twitter сообщил, что задержание Гульсум Халиловой произошло по запросу российских спецслужб.

Гульсум Халилова

Вскоре инцидент на своей странице в Facebook прокомментировал крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он отметил, что журналистку действительно задержали в Стамбуле по прилету из Хорватии. Задержание было произведено по российскому запросу в Интерполе. В настоящая время она уже освобождена. Журналистке разрешили въехать на территорию Турции.

"Задержание – это еще не арест и тем более не выдача. Но в любом случае это унизительно для тех, кого задерживают незаконно. В данном случае, согласно сфальсифицированным россией материалов", — написал Чубаров.

Также он подчеркнул, что за последние семь лет дважды сталкивался лично с подобными ситуациями. Оба раза Чубарова задерживали по сфальсифицированным запросам россии.

"На мой взгляд, не столько следует обвинять правоохранительные органы государства, вынужденные реагировать на запросы в Интерпол со стороны россии, а требовать от государств-членов Интерпола немедленно лишить россию членства в этой организации", — добавил Рефат Чубаров.

Напомним, что Зеленский объяснил, что не так с заявлениями россиян об отступлении с Херсонщины.

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