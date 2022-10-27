Тотальная цензура: на Запорожье оккупанты хотят наказывать людей за подписку на украинские СМИ

"Нарушителям" обещают предупреждение, штрафы и даже уголовную ответственность

На временно оккупированной части Запорожской области местные коллаборанты решили еще больше усилить издевательство над людьми, введя так называемую "военную цензуру". Российским боевикам разрешили проверять мобильные телефоны местных жителей и искать в них подписки на украинские ресурсы, а затем за это наказывать.

С таким заявлением выступил член оккупационного "руководства" области Владимир Рогов. Предатель Украины оперся на юридически ничтожный указ кровавого диктатора владимира путина о "военном положении".

"С сегодняшнего дня (27 октября) в Запорожской области правоохранителями начата выборочная проверка мобильных телефонов граждан... Если человек подписан на пропагандистские ресурсы, то впервые он получит предупреждение. В дальнейшем нарушители будут оштрафованы", — написал предатель Рогов.

"Злостных нарушителей", которые будут подписаны на украинские информационные ресурсы, коллаборанты хотят привлекать к уголовной ответственности.

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне в оккупированном Мелитополе произошел взрыв в самом центре города, где находится здание, откуда вещают российские СМИ. Позже выяснилось, что это было результатом войны двух кланов так называемой "новой власти". Речь идет о генеральном штабе российского министерства обороны, а также здешней ФСБ.