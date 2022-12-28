Экс-депутат и бизнесмен Жеваго задержан в Куршевеле

Политик является фигурантом нескольких уголовных производств в ГБР

Украинского экс-нардепа и бизнесмена Константина Жеваго, в фармкомпании которого недавно прошли обыски, задержали на горнолыжном французском курорте Куршевель. Подготовка документов для его экстрадиции уже началась.

Как в среду, 28 декабря, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, Жеваго является фигурантом по уголовному делу по растрате 113 миллионов долларов, находившихся на балансе банка "Финансы и кредит".

В Офисе Генпрокуратуры информацию о задержании скандального бизнесмена также подтвердили, отметив, что это удалось сделать в результате мощной нескольких месяцев работы представителей ведомства совместно с сотрудниками ДБР и правоохранителями разных стран.

"Бизнесмен подозревается в организации присвоения имущества коммерческого банка и последующей легализации незаконно полученных денежных средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины)", — говорится в тексте публикации.

Офис Генерального прокурора занимается проведением ряда процессуальных действий, направленных на дальнейшую передачу задержанного Константина Жеваго для привлечения его к уголовной ответственности в Украине.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одессе произошло задержание известного бизнесмена Бориса Кауфмана. Еще в августе он пытался уехать из Украины, однако пограничники не выпустили его из-за наличия его фамилии в списках с "индексом Б".