Жеваго вернут в Украину? Суд рассмотрит экстрадицию беглого олигарха

Беглый украинский олигарх отдыхал в Куршевеле, а в январе может быть доставлен в Украину по запросу ГБР

Бывший народный депутат Украины и бизнесмен Константин Жеваго недавно был задержан на горнолыжном курорте в Куршевеле. В четверг, 29 декабря, стало известно о том, что суд Франции может одобрить экстрадицию экс-нардепа в Украину.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на французскую прокуратуру.

Сообщается, что суд города Шамбери (Франция) вынес решение об экстрадиционном аресте украинского бизнесмена и бывшего народного депутата Константина Жеваго. А в пресс-службе ГРБ сообщили, что 5 января 2023 года начнется рассмотрение документов на экстрадицию, передает "Интерфакс".

В Украине бывшему политику грозит лишение свободы на срок до 12 лет, ведь его подозревают в организации присвоения имущества банка "Финансы и Кредит" в размере 113 млн доллров с последующей легализацией незаконно полученных денег (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Известно, что в 2021 году ГБР Украины объявило Константина Жеваго в международный розыск в связи с расследованием дела банка "Финансы и Кредит", который бывший депутат косвенно контролировал.

Ранее мы рассказывали о том, что ГБР опознало яхту Жеваго, на которой тот во время войны в Украине отдыхал в Монако.

А в конце ноября в фармакомпании "Артериум", которая принадлежит олигарху Константину Жеваго, прошли обыски. Предприятия олигарха подозреваются в коллаборационной деятельности и работе в пользу рф.

Кроме того, пользуясь военным положением и "нулевой растаможкой", беглый олигарх закупил для своей фирмы четыре бронированных "Гелендвагена". Украинские военные возмутились ситуаций и предложили их отправить на передовую, где бы от них было точно больше пользы.