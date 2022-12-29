Жеваго вернут в Украину? Суд рассмотрит экстрадицию беглого олигарха
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Беглый украинский олигарх отдыхал в Куршевеле, а в январе может быть доставлен в Украину по запросу ГБР
Бывший народный депутат Украины и бизнесмен Константин Жеваго недавно был задержан на горнолыжном курорте в Куршевеле. В четверг, 29 декабря, стало известно о том, что суд Франции может одобрить экстрадицию экс-нардепа в Украину.
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на французскую прокуратуру.
Сообщается, что суд города Шамбери (Франция) вынес решение об экстрадиционном аресте украинского бизнесмена и бывшего народного депутата Константина Жеваго. А в пресс-службе ГРБ сообщили, что 5 января 2023 года начнется рассмотрение документов на экстрадицию, передает "Интерфакс".
В Украине бывшему политику грозит лишение свободы на срок до 12 лет, ведь его подозревают в организации присвоения имущества банка "Финансы и Кредит" в размере 113 млн доллров с последующей легализацией незаконно полученных денег (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).
Известно, что в 2021 году ГБР Украины объявило Константина Жеваго в международный розыск в связи с расследованием дела банка "Финансы и Кредит", который бывший депутат косвенно контролировал.
Ранее мы рассказывали о том, что ГБР опознало яхту Жеваго, на которой тот во время войны в Украине отдыхал в Монако.
А в конце ноября в фармакомпании "Артериум", которая принадлежит олигарху Константину Жеваго, прошли обыски. Предприятия олигарха подозреваются в коллаборационной деятельности и работе в пользу рф.
Кроме того, пользуясь военным положением и "нулевой растаможкой", беглый олигарх закупил для своей фирмы четыре бронированных "Гелендвагена". Украинские военные возмутились ситуаций и предложили их отправить на передовую, где бы от них было точно больше пользы.