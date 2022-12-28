Есть у богатых такая забава: журналист раскрыл детали ареста Жеваго в Куршевеле

Олигарха предупреждали о последствиях посещения Франции

Украинский бизнесмен Константин Жеваго, которого 28 декабря задержали на курорте Куршевель, накануне получал советы о том, что во Францию ему лучше не ездить.

Как сообщил журналист "Украинской правды" Михаил Ткач, во Францию из Лондона уже прибыл частный самолет олигарха, на борту которого, вероятно, находились его адвокаты.

При этом Ткач допустил, что эти юристы были весьма удивлены тем, что их клиент находился в Куршевеле, поскольку после выхода расследования "Батальон Монако" о сбежавшей за границу украинской элите, в ГБР опознали яхту Жеваго и послали запрос на экстрадицию.

Поскольку Монако является ассоциированной страной с Францией, то адвокаты рекомендовали олигарху отдыхать где-нибудь в другом месте.

"Жеваго прислушивался. Был в Испании. Ужинал на Ибице. Лондон. Далее Дубай. Яхту "Z" туда недавно перегнали. Но для человека с первых ступеней списка Форбс есть один важный ритуал. Зимой – чекин в Куршавеле. Тусовка", — сообщил Ткач.

Журналист подчеркнул, что по данным источников Жеваго пообещал в этом году отдыхать в Швейцарии, куда накануне его самолет прибыл из ОАЭ. Однако уже спустя семь дней его задержали.

"Кто не рискует – тот не пьет шампанское в Hotel Le K2 Palace Courchevel", — добавил Ткач.

Как сообщалось ранее, с начала полномасштабного вторжения россии из Украины уехало много VIP-беженцев. Многих из них обнаружили на Лазурном берегу, а других тем временем находят в австрийской столице Вене.