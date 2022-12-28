Є у багатих така забава: журналіст розкрив деталі арешту Жеваго в Куршевелі

Олігарха попереджали про наслідки відвідин Франції

Український бізнесмен Костянтин Жеваго, якого 28 грудня затримали на курорті Куршевель, напередодні отримував поради про те, що до Франції йому краще не їздити.

Як повідомив журналіст "Української правди" Михайло Ткач, до Франції з Лондона вже прибув приватний літак олігарха, на борту якого, ймовірно, були його адвокати.

При цьому Ткач припустив, що ці юристи були дуже здивовані тим, що їх клієнт перебував у Куршевелі, оскільки після виходу розслідування "Батальйон Монако" про українську еліту, що втекла за кордон, в ДБР впізнали яхту Жеваго і надіслали запит на екстрадицію.

Оскільки Монако є асоційованою країною з Францією, то адвокати рекомендували олігарху відпочивати десь в іншому місці.

"Жеваго прислухався. Був в Іспанії. Вечеряв на Ібіці. Лондон. Далі Дубай. Яхту "Z" туди нещодавно перегнали. Але для людини з перших ступенів списку Форбс є один важливий ритуал. Взимку – чекін у Куршевелі. Тусовка", — повідомив Ткач.

Журналіст підкреслив, що за даними джерел, Жеваго пообіцяв цього року відпочивати у Швейцарії, куди напередодні його літак прибув з ОАЕ. Проте вже за сім днів його затримали.

"Хто не ризикує — той не п’є шампанське в Hotel Le K2 Palace Courchevel", — додав Ткач.

Як повідомлялося раніше, з початку повномасштабного вторгнення росії з України виїхало багато VIP-біженців. Багатьох із них виявили на Лазурному березі, а інших тим часом знаходять в австрійській столиці Відні.