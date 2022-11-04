Укр

Военные отреагировали на покупку Жеваго бронированных "Mercedes — Benz G500"

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Военные отреагировали на покупку Жеваго бронированных "Mercedes — Benz G500" Новость обновлена 04 ноября 2022, 12:12

Сайт ТСН опубликовал информацию о том, что беглый олигарх в мае – июле этого года зарегистрировал на приближенную фирму 4 новых 4 Mercedes-Benz.

Эта информация доступна в открытых источниках.

Вместе с новостью была обнародована и реакция военных. Украинский солдат обратился к Жеваго с предложением забрать машины на нужды ВСУ.

"Мы сейчас с ребятами на Херсонском направлении и для контрнаступления нам критически не хватает автомобилей. Зато известный олигарх загоняет под "нулевое растаможивание" 4 бронированных "гелика", но забывает их передать. Обращаюсь в Жеваго, если ты очень сильно занят на отдыхе в Монако, то мы с ребятами можем подъехать”, — подытожил он.

Ранее Жеваго стал фигурантом расследования УП о "Батальоне Монако". Олигарх был замечен на яхте под названием "Z".

Теги:
#Олигарх #Авто #Mercedes-Benz #Константин Жеваго #Військові