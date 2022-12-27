"Хотел отдать москве": в Украине арестовали имущество российского олигарха Усманова на миллиарды гривен

На изъятое имущество наложили арест

В Украине арестовали подпольные склады компании российского олигарха Алишера Усманова, где хранили более 160 тысяч тонн украинской железной руды. Сырье нашли на территории нескольких морских портов. Его общая стоимость составила около двух миллиардов гривен.

Как во вторник, 27 декабря, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, руду планировали нелегально вывезти в соседнюю россию.

Так, согласно данным ведомства, скрытое сырье, общая стоимость которого составляет около 2 миллиардов гривен, было обнаружено на территории нескольких морских портов, расположенных на территории Украины.

В рамках следствия удалось выяснить, что найденное сырье является собственностью, которая принадлежит компании российского бизнесмена из ближайшего окружения кремлевского руководства — Алишеру Усманову. Именно он с 24 февраля находится в санкционных списках СНБО Украины, Соединенных Штатов Америки, а также Европейского союза.

"Скрытое сырье представители россии имели целью нелегально переправить морскими судами на территорию страны-агрессора. После этого полезные ископаемые должны были передать на нужды металлургической отрасли и военно-промышленного комплекса рф для обеспечения потребностей российских оккупационных группировок. Впрочем, сотрудникам ведомства удалось вырвать планы", — говорится в тексте сообщения СБУ.

Также отмечается, что на изъятое имущество был наложен арест. Решается вопрос о дальнейшей передаче сырья в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

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