Эсесовский нож у любителя россии: СБУ показала сокровища Богуслаева, которые не дала вывезти из страны

Среди "сокровищ" - Скифское золото и предметы античных времен и Киевской Руси

Служба безопасности Украины разыскала активы президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева, который подозревается в работе на россию. Это имущество общей стоимостью на сотни миллионов гривен пытались скрыто вывести с территории нашей страны, чтобы избежать его ареста в рамках уголовного производства.

Как сообщается на официальном сайте СБУ, участниками незаконной махинации оказались несколько сотрудников структурных подразделений завода. Они пытались спрятать имущество Богуслаева на территории подконтрольных коммерческих структур, а после планировали все вывезти заграницу. Однако стражи порядка смогли вовремя установить местонахождение спрятанных активов и организаторов схемы.

В настоящий момент все имущество было направлено на экспертизу.

Что удалось найти сотрудникам СБУ

7 элитных автомобилей (из них 4 раритетные)

катер;

3 охотничьих ружья и винтовку;

обилие предметов старины народов Европы.

Отметим, среди прочих предметов обращает на себя внимание нож, очень похожий на тот, что стоял на вооружении солдат "Ваффен-СС" Третьего рейха.

Кроме того, СБУ раскрыла личности ближнего окружения Богуслаева, которые с помощью угроз склоняли сотрудников госпредприятия к сбору подписей о смягчении меры пресечения для президента "Мотор Сичи".

Напомним, ранее мы писали о том, что россия нанесла удар по "Мотор Сичи". Предприятие практически полностью разрушено. Российские ракеты разбили большинство цехов

Также мы сообщали о том, что генпрокурор Украины рассказал о том, что делал Богуслаев для того, чтобы ВСУ не получили вертолеты.