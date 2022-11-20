Россияне частично разрушили "Мотор Сич": ранее там прикрыли канал сбыта в рф (фото)

Россияне не перестают уничтожать важную инфраструктуру в Украине, при этом убивая мирное население

В ночь на субботу, 19 ноября, Запорожье вновь оказалось под прицелом российских ракет. Как сообщали местные власти, среди прочего серьезные повреждения получило одно из местных промышленных предприятий. Как удалось разузнать чуть позже, несколько вражеских снарядов прилетели по зданию АТ "Мотор Сич", занимающемся разработкой и производством различных авиационных деталей, в том числе вертолетных и самолетных двигателей.

Информацию о разрушении такого важного инфраструктурного объекта публикует OBOZREVATEL, ссылаясь на личные источники. Отметим, что первые фото с места прилетов появились благодаря прокуратуре Запорожской области, которая уже начала расследовать данный инцидент.

Изначально было известно лишь о серьезных повреждениях объекта и нескольких жилых домов рядом (из-за взрывной волны), а также одном погибшем мужчине. В последствии оказалось, что им был сотрудник "Мотор Сичи".

Здание серьезно пострадало

Как отмечает анонимный источник, знакомый с ситуацией, предприятие практически полностью разрушено. Российские ракеты разбили большинство цехов и уничтожило высокоточные станки с числовым программным управлением. Пострадали и линии, на которых выпускались уже упомянутые авиадвигатели. Не обошлось разрушений и подземных коммуникаций здания.

Ракеты уничтожили целые секции завода

Следует отметить, что ранее "Мотор Сич" возглавлял Вячеслав Богуслаев, которому почти месяц назад объявили о подозрении в госизмене. Как сообщали в СБУ, чиновник мог сотрудничать с российскими оккупантами, при чем даже во время полномасштабной войны.

По данным правоохранителей, Богуслаев всячески оправдывал агрессию рф, а также поставлял украинские запчасти стране-агрессору весьма длительное время. Об этом свидетельствуют улики, обнаруженные у подозреваемого во время обыска. Интересно, что украинская армия, весьма нуждающаяся в комплектующих к вертолетам, никак не могла получить их от предприятия.

На данный момент экс-глава "Мотор Сичи" находится под стражей. Невероятным совпадением является тот факт, что предприятие с самого начала полномасштабного вторжения россии ни разу не попало под вражеский обстрел. Однако как только канал сбыта в рф оборвался с помощью СБУ, оккупанты выпустили по заводу сразу несколько ракет.