Есесовський ніж у любителя росії: СБУ показала скарби Богуслаєва, які не дала вивезти з країни

Серед "скарбів" — Скіфське золото та предмети античних часів та Київської Русі

Служба безпеки України розшукала активи президента "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва, який підозрюється у роботі на росію. Це майно загальною вартістю сотні мільйонів гривень намагалися приховано вивести з території нашої країни, щоб уникнути його арешту в рамках кримінального провадження.

Як повідомляється на офіційному сайті СБУ, учасниками незаконної махінації виявилося кілька співробітників структурних підрозділів заводу. Вони намагалися сховати майно Богуслаєва на території підконтрольних комерційних структур, а потім планували вивезти закордон. Проте правоохоронці змогли вчасно встановити місцезнаходження захованих активів та організаторів схеми.

Наразі все майно було спрямоване на експертизу.

Що вдалося знайти співробітникам СБУ

7 елітних автомобілів (з них 4 раритетні)

катер;

3 мисливські рушниці та гвинтівку;

велика кількість предметів старовини народів Європи.

Зазначимо, що серед інших предметів привертає увагу ніж, дуже схожий на той, що стояв на озброєнні солдатів "Ваффен-СС" Третього рейху.

Крім того, СБУ розкрила особи ближнього оточення Богуслаєва, які за допомогою загроз схиляли співробітників держпідприємства до збору підписів про пом’якшення запобіжного заходу для президента "Мотор Січі".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росія завдала удару по "Мотор Січі". Підприємство практично повністю зруйноване. Російські ракети розбили більшість цехів

Також ми повідомляли про те, що генпрокурор України розповів про те, що робив Богуслаєв для того, щоб ЗСУ не отримали гелікоптери.