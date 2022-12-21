Офис предателей Украины в Москве, подрыв Крымского моста и амазонки из СБУ: главное из интервью главы СБУ Малюка

Приводим основные моменты из разговора

Недавно назначенный и. о. главы Службы Безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк, уже успел ярко отличиться в должности обнаружением агентурных сетей в храмах Московского патриархата, дал еще одно большое интервью масс-медиа.

Малюк прокомментировал в разговоре с Наталией Мосейчук взрывы на Крымском мосту, фото медвудчука из Ялты и назвал фамилии кураторов ФСБ в Украине. Интервью длится полтора часа. Телеграф кратко собрал главные тезисы из него:

Предатели в СБУ

"Задержаны топ-предатели в наших рядах. Один из них — Кулинич (руководитель ГУ СБУ в АРК Олег Кулинич, — ред.). Это негодяй, бывший глава Крымского главка, работавший на врага. Сделана беспрецедентная разработка. Он докладывал врагу всю ситуацию в Службе безопасности и в стране в целом. У нас есть аудиофайлы, где зафиксированы его переговоры с врагом, где он четко в форме доклада предоставлял им информацию", — заявил Малюк.

Задержание Кулинича

Фамилии кураторов агентов ФСБ в Украине

Малюк отметил, что за высылку в Украину агентов РФ ответственен "офис" двух высокопоставленных должностных лиц времен Виктора Януковича. Это экс-заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович и экс-первый вице-премьер Андрей Клюев.

Андрей Клюев и Владимир Сивкович

"В Москве находится офис Сивковича-Клюева. Это, своего рода, кротоферма, если называть уже привычными для нас терминами. И в том офисе прорабатываются разные вопросы, но основная задача – это сбор информации по Украине и работа по Украине. В том числе в офисе присутствуют кадровые сотрудники "Пятой службы" ФСБ РФ. Пятая служба работает по Украине и непосредственно сотрудники в полной коммуникации с Сивковичем работали вместе с Кулиничем. После чего, как он предоставлял информацию, они предоставляли доклады непосредственно в ФСБ. Банальные агентурные сообщения", — сказал Малюк.

Покушения на Резникова и Буданова

СБУ предотвратила около 10 попыток покушений на руководство государства. Среди них: покушения на главу Минобороны Алексея Резникова, начальника ГУР Кирилла Буданова и даже самого Малюка. Российские агенты задержаны, СБУ раскрыла планы на стадии подготовки.

"Был сделан контроль за совершением преступления, имитация, фотоотзывы им прислали, они за это уже засчитали деньги. Поняли, что мы можем и умеем работать, и отправили уже непосредственно исполнителя для большого дела. Для начала они платили 100 тысяч долларов, чтобы все это начать, а уже во время этого мы их задержали. Заезжал он (киллер) через третью страну. Ну и таких историй не одна и не две, скажу так — их до 10", — рассказал Малюк.

Что произошло с Крымским мостом

Подробно рассказать о происходящем на мосту отечественные спецслужбы смогут только после нашей победы.

"В соответствии с нормами международного права, нормами действующего законодательства Украины, обычаями традиции войны и исходя из анализа оперативной обстановки, мы просто обязаны перерезать логистику там врагу", — подчеркнул он, тут же добавив, что распространяться о ситуации больше нет возможности.

И. о. главы СБУ предложил украинцам присоединиться к нему в наблюдении за развитием российского псевдоследствия по взрывам на мосту.

"Они там "работают" — задержали уже 22, кажется, своих сограждан, пытают их, проводят полиграфические исследования, и мне интересно, на что они выйдут, — иронизирует Василий Малюк. — А все детали мы узнаем после нашей победы".

Атака дронов в Севастополе

Малюк намекнул, что СБУ занялась военно-морскими операциями.

"Наряду с контрразведывательными, активными контрразведывательными, контртеррористическими, антидиверсионными мы еще и проводим, в частности, военно-морские. Понятно, что бок о бок с ВМС", — сказал Малюк.

О фото медведчука из Ялты

"Заказал яичницу в одном небольшом кафе — вот и все обстоятельства. Сначала извините, тюрьма и вши, потом — обмен, а потом — яичница в Крыму. До этого он был "королем жизни". По крайней мере, он себя так чувствовал", — прокомментировал Малюк фото обмененного кума путина виктора медведчука из аннексированного Крыма.

Малюк предположил, что медведчука "засветили", чтобы показать, что с ним все хорошо.

Три промаха путина

"Заигрался, закрался, зазнался. Это бункерный дед (путин — ред). Он реально живет в своем болезненном мире", — коротко подытожил Василий Малюк.

О ФСБшниках в рясах

"Мы должны вычистить всю среду вражеских кротов в рясах", — ответил Малюк на вопрос журналистки относительно следственных действий по УПЦ МП.

"У нас нет заангажированного отношения, но если человек в рясе и с кадилом, — это не смягчающее обстоятельство при совершении преступления. Например, корректировщик в поменявшихся в россию рясах помогал бить по мирным кварталам. Ему дал суд 12 лет. Что он имеет общего с Богом?", — считает Малюк.

Он подытожил, что СБУ привлекает к ответственности всех, наличие духовного сана не мешает. Во время обысков находят много доказательств — от переписки с ФСБшниками до георгиевских лент.

Обмен Богуслаева

Подозреваемый в государственной измене директор корпорации "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев, задержанный в конце октября, может быть обменен. Богуслаев предоставлял секретную информацию российским спецслужбам.

"Видимо, он даст все показы и станет качественным "обменным фондом". И мы сможем забрать за него большое количество наших настоящих героев", — заявил руководитель СБУ.

Амазонки в рядах СБУ

"Особенно я хотел бы отметить именно женскую составляющую в существующем агентурном аппарате. Это просто высший пилотаж. Поверьте, это настоящие амазонки контрразведывательной деятельности. После нашей победы отдельные сюжеты могут стать в будущем экранизированы в кинофильмах и блокбастерах. Потому что это работа в тылу врага. Они связаны именно с активными контрразведывательными мероприятиями. Им при жизни памятники нужно ставить. Отдельные из них прошли через пластическую хирургию, изменение анкетных данных. В дальнейшем они продолжают выполнять задачи", — рассказал Малюк.

Как рассказывал "Телеграф", СБУ продолжает рейды на подконтрольной территории Украины — проверяют храмы и церкви УПЦ МП.