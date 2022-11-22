Объявился отправленный в рф Медведчук: кума путина засекли в Ялте (видео)

Жители Ялты наткнулись на Медведчука

Отправленный в россию в рамках обмена пленными кум российского диктатора владимира путина, подозреваемый в госизмене украинский политик Виктор Медведчук спустя несколько месяцев "засветился" на свободе. Более того, не где-нибудь, а в оккупированном россией Крыму, а точнее — в курортной Ялте. Соответствующие кадры публикует украинский телеграм-канал "Труха".

кум Путина ужинает в Ялте

Сообщается, что на Медведчука жители наткнулись в Ялте, где он ужинал со своей женой Оксаной Марченко. По кадрам видно, что кум путина находился в кафе-террасе "на Высоте". Данное заведение находится по адресу: наб. имени В.И. Ленина, 18.

Где сейчас находится Виктор Медведчук

Сидел Медведчук с женой за столиком прямо возле входа, на котором у известной своими откровенно пророссийскими взглядами супружеской пары стояли бокалы с красным вином.

Медведчук с женой ужинает в Ялте

Появление Медведчука на публике, да еще и спокойно отдыхающего в ресторане, уже прокомментировали некоторые российские пропагандисты-"военкоры". В частности, некий военкор под ником Romanov.

"Медведчук (кум Главного пенсионера) с женой в Ялте. Именно на него обменяли лидеров "Азова" под личные гарантии от Зеленского. Последний как мы видим может руководить действиями пенсионеров. Не предательство, а "грамотная международная политика"", — иронизирует российский военкор.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что спикер госдумы рф вячеслав володин заявил о необходимости экстрадировать командиров "Азова", которых обменяли на Медведчука. На нелепую ситуацию быстро отреагировали многочисленные пользователи сети.

Также мы публиковали версию украинской разведки насчет того, почему Москва согласилась на обмен, который включал кума путина.