З’явився відправлений до росії Медведчук: кума путіна засікли в Ялті (відео)

Жителі Ялти натрапили на Медведчука

Відправлений у росію в рамках обміну полоненими кум російського диктатора володимира путіна, підозрюваний у держзраді український політик Віктор Медведчук через кілька місяців "засвітився" на волі. До того, не десь, а в окупованому росією Криму, а точніше — у курортній Ялті. Відповідні кадри публікує український телеграм-канал "Труха".

кум Путіна вечеряє в Ялті

Повідомляється, що на Медведчука жителі натрапили у Ялті, де він вечеряв зі своєю дружиною Оксаною Марченко. По кадрах видно, що кум путіна перебував у кафе-терасі "на Висоті". Цей заклад знаходиться за адресою: наб. імені В.І. Леніна, 18.

Де зараз знаходиться Віктор Медведчук

Сидів Медведчук із дружиною за столиком прямо біля входу, на якому біля відомої своїми відверто проросійськими поглядами подружжя стояли келихи з червоним вином.

Медведчук із дружиною вечеряє в Ялті

Появу Медведчука на публіці, що ще й спокійно відпочиває в ресторані, вже прокоментували деякі російські пропагандисти-"військори". Зокрема якийсь військкор під ніком Romanov.

"Медведчук (кум Головного пенсіонера) з дружиною в Ялті. Саме на нього обміняли лідерів "Азова" під особисті гарантії від Зеленського. Останній, як ми бачимо, може керувати діями пенсіонерів. Не зрада, а "грамотна міжнародна політика"", — іронізує російський військкор.

Раніше "Телеграф" розповідав, що спікер держдуми Росії в’ячеслав володін заявив про необхідність екстрадувати командирів "Азова", яких обміняли на Медведчука. На безглузду ситуацію швидко відреагували численні користувачі мережі.

Також ми публікували версію української розвідки щодо того, чому Москва погодилася на обмін, який включав куму путіну.