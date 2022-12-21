Офіс зрадників України в москві, підрив Кримського мосту і амазонки з СБУ: головне з інтерв'ю очільника СБУ Малюка

Наводимо основні моменти з розмови

Нещодавно призначений в. о. голови Служби Безпеки України (СБУ) Василь Малюк, який вже встиг яскраво відзначитися на посаді виявленням агентурних мереж у храмах Московського патріархату, дав ще одне велике інтерв'ю мас-медіа.

Малюк прокоментував у розмові з Наталею Мосейчук вибухи на Кримському мосту, фото медвудчука з Ялти іназвав прізвища кураторів ФСБ в Україні. Інтерв'ю триває півтори години. "Телеграф" коротко зібрав головні тези із нього:

Зрадники в СБУ

"Затримано топзрадників у наших лавах. Один із них – Кулинич (керівник ГУ СБУ в АРК Олег Кулинич, — ред.). Це негідник, колишній глава Кримського главку, який працював на ворога. Зроблено безпрецедентну розробку. Він доповідав ворогові всю "внутрянку" в Службі безпеки та в країні в цілому. Ми маємо аудіофайли, де зафіксовано його переговори з ворогом, де він чітко у формі доповіді надавав їм інформацію", — заявив Малюк.

Затримання Кулинича

Прізвища кураторів агентів ФСБ в Україні

Малюк зазначив, що за посилання в Україну агентів рф відповідальний "офіс" двох високопосадовців часів Віктора Януковича. Це екс-заступникк секретаря РНБО Володимир Сівкович та екс-перший віцепреʼмєр Андрій Клюєв.

Андрій Клюєв та Володимир Сівкович

"У Москві присутній офіс Сівковича-Клюєва. Це, свого роду, кротоферма, якщо називати уже звичними для нас термінами. І в тому офісі пропрацьовуються різні питання, але основна задача – це збір інформації по Україні і робота по Україні. В тому числі в офісі присутні кадрові співробітники "Пʼятої служби" ФСБ рф. Пʼята служба працює по Україні і безпосередньо співробітники у повній комунікації з Сівковичем працювали разом з Кулінічем. Після чого, як він надавав інформацію, вони надавали доповіді безпосередньо в ФСБ. Банальні агентурні повідомлення", – сказав Малюк.

Замахи на Резнікова та Буданова

СБУ запобігла близько 10 спробам замахів на керівництво держави. Серед них: замахи на голову Міноборони Олексія Резнікова, начальника ГУР Кирила Буданова та навіть самого Малюка. Російські агенти затримані, СБУ розкрила плани на стадії підготовки.

"Був зроблений контроль за вчиненням злочину, імітація, фотовідгуки їм надіслали, вони за це вже зарахували гроші. Зрозуміли, що ми можемо і вміємо працювати, і відправили вже безпосередньо виконавця для великої справи. Для початку вони сплачували 100 тисяч доларів, щоб все це розпочати, а вже під час цього ми їх затримали. Заїжджав він (кілер) через третю країну. Ну і таких історій не одна і не дві, скажу так — їх до 10", — розповів Малюк.

Що насправді сталося із Кримським мостом

Детально розповісти про події на мосту вітчизняні спецслужби зможуть лише після нашої перемоги.

"Відповідно до норм міжнародного права, до норм чинного законодавства України, звичаїв традиції війни і виходячи з аналізу оперативної обстановки, ми просто зобов'язані перерізати логістику там ворогу", — підкреслив він, тут же додавши, що розповсюджуватися про ситуацію більше не має можливості.

В. о. голови СБУ запропонував українцям приєднатися до нього у спостеріганні за розвитком російського псевдослідства щодо вибухів на мосту.

"Вони там "працюють" — затримали вже 22, здається, своїх співгромадян, катують їх, проводять поліграфічні дослідження, і мені цікаво, на що вони вийдуть, — іронізує Василь Малюк. — А всі деталі ми дізнаємося після нашої перемоги".

Атака дронів в Севастополі

Малюк натякнув, що СБУ зайнялася військово-морськими операціями.

"Поряд із контррозвідувальними, активними контррозвідувальними, контртерористичними, антидиверсійними ми ще й проводимо, зокрема, військово-морські. Зрозуміло, що пліч-о-пліч з ВМС", — сказав Малюк.

Про фото медведчука з Ялти

"Замовив яєчню в одному невеличкому кафе — от і всі обставини. Спочатку вибачте, тюрма і воші, потім — обмін, а потім — яєчня в Криму. До цього він був "королем життя". Принаймні він себе так відчував" — прокоментував Малюк фото обміняного кума путіна віктора медведчука з анексованого Криму.

Малюк припустив, що медведчука "засвітили", щоб показати, що з ним все добре.

Три промахи путіна

"Загрався, закрався, зазнався. Це бункерний дід (путін — ред). Він реально живе у своєму хворобливому світі", — коротко підсумував Василь Малюк.

Про ФСБшників у рясах

"Ми маємо вичистити все середовище ворожих кротів у рясах", — відповів Малюк на питання журналістки щодо слідчих дій стосовно УПЦ МП.

"У нас немає заангажованого ставлення, але якщо людина в рясі і з кадилом, — це не пом'якшувальна обставина при вчинені злочину. Наприклад коригувальник в рясах, якого поміняли у росію, допомагав бити по мирних кварталах. Йому дав суд 12 років. Що він має спільного з Богом?" — вважає Малюк.

Він підсумував, що СБУ притягає до відповідальності усіх, наявність духовного сану не заважає. Під час обшуків знаходять чимало доказів — від переписки з ФСБшниками до георгіївських стрічок.

Обмін Богуслаєва

Підозрюваний у державній зраді директор корпорації "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв, якого затримали наприкінці жовтня, може бути обміняний. Богуслаєв надавав секретну інформацію російським спецслужбам.

"Мабуть, він дасть всі покази і стане якісним "обмінним фондом". І ми зможемо забрати за нього велику кількість наших справжніх героїв", — заявив керівник СБУ.

Амазонки в рядах СБУ

"Особливо я хотів би відмітити саме жіночу складову у наявному агентурному апараті. Це просто вищий пілотаж. Повірте, це справжні амазонки контррозвідувальної діяльності. Після нашої перемоги окремі сюжети можуть стати у майбутньому екранізовані у кінофільмах та блокбастерах. Бо це робота у тилу ворога, пов'язана саме з активними контррозвідувальними заходами. Їм при житті пам'ятники потрібно ставити. Окремі з них пройшли через пластичну хірургію, зміну анкетних даних. Надалі вони продовжують виконувати задачі", — розповів Малюк.

Як розповідав "Телеграф", СБУ продовжує рейди на підконтрольній території України — перевіряють храми та церкви УПЦ МП.