Що насправді сталося із Кримським мостом? Очільник СБУ зробив пропозицію українцям

Росіяни намагаються знайти винних якнайшвидше, через що катують навіть своїх же співгромадян

Вибух на Кримському мості, що стався на початку жовтня, все ще лишається оповитий ореолом таємничості — в Україні свою причетність підтверджують лише опосередковано, а росіяни досі не можуть визначитися із конкретною версією "слідства". За словами голови Служби безпеки України Василя Малюка, детально розповісти про події на мосту вітчизняні спецслужби зможуть лише після нашої перемоги. Аби ж українцям було трохи легше, він озвучив одну конкретну пропозицію.

Вона прозвучала під час інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук для її YouTube-каналу. Очільник СБУ також нагадав, що за всіма нормами права та звичаями ведення війни Кримський міст є легітимною ціллю для української армії, адже через цю переправу надходила величезна кількість техніки та військ в окупований Крим.

"Відповідно до норм міжнародного права, до норм чинного законодавства України, звичаїв традиції війни і виходячи з аналізу оперативної обстановки, ми просто зобов'язані перерізати логістику там ворогу", — підкреслив він, тут же додавши, що розповсюджуватися про ситуацію більше не має можливості.

Натомість він запропонував українцям приєднатися до нього у спостеріганні за розвитком російського псевдослідства щодо вибухів на мосту.

"Вони там "працюють" — затримали вже 22, здається, своїх співгромадян, катують їх, проводять поліграфічні дослідження, і мені цікаво, на що вони вийдуть, — іронізує Василь Малюк. — А всі деталі ми дізнаємося після нашої перемоги".

Зазначимо, що представники Офісу президента невдовзі після інциденту натякали, що насправді за вибухом на Керченському мості можуть стояти представники російського Міноборони. Це стосується їхніх внутрішніх розбірок із ФСБ.

Як відомо, обвал кількох прольотів переправи стався через вибух вантажівки, котра мала доправити до Криму певний вантаж — при цьому авто оглядали перед початком руху на мосту.