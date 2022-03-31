Олигарх из окружения путина потерял два вертолета стоимостью 26 миллионов долларов

Все дело в санкциях, введенных против Алишера Усманова.

Российский миллиардер Алишер Усманов, ранее потерявший свою элитную яхту, лишился еще и двух вертолетов общей стоимостью 26 миллионов долларов. Все дело в санкциях Франции.

Как сообщает Forbes, французские власти заморозили два вертолета миллиардера, ведь тот находится в санкционном списке.

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В Минфине Франции изданию сообщили, что речь идет о двух вертолетах — Airbus EC-175 с бортовым номером M-DLBR и Eurocopter EC-155 с бортовым номером M-DLBA. Их заморозили в Ле-Кастелл 22 марта и в Монте-Карло, Монако, 25 марта соответственно. Общая стоимость обоих воздушных судов оценивается в 26 миллионов долларов.

При этом представитель Алишера Усманова утверждает, что миллиардеру эти вертолеты уже не принадлежат, ведь он отдал их в безвозвратные трасты.

"Большинство имущества, включая два вертолета, передано в безвозвратные трасты. Господин Усманов ими не владеет", — сказал он.

Представитель добавил, что имущество миллиардера якобы начали передавать в семейные трасты еще много лет назад и эти действия не имели ничего общего с тем, чтобы скрыть состояние.

Справка: Алишер Усманов – российский предприниматель и меценат узбекского происхождения, миллиардер, основатель USM Holdings. В марте 2012 года издание Bloomberg назвало Усманова самым богатым человеком России, оценив его состояние в 20 млрд долларов США. В 2013-2015 годах возглавлял список самых богатых людей России. В 2015 году, по версии журнала Forbes, занял 57 место среди самых влиятельных людей мира. Кроме того, Усманов имеет долю в металлургическом гиганте "Металлоинвест", китайской компании Xiaomi, а также владеет несколькими холдингами в телекоммуникациях, горнодобывающей промышленности и СМИ.

Напомним, что российский миллиардер Олег Дерипаска не смог выиграть апелляцию в отношении американских санкций. Суд оставил в силе предварительное решение, блокирующее часть активов бизнесмена и его имущество.

Также "Телеграф" сообщал, что российский миллиардер и политик Петр Авен заявил, что все, что было построено в России за 30 лет, сейчас полностью разрушено, поэтому жизнь теперь нужно начинать буквально с нуля.