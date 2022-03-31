Олігарх з оточення путіна втратив два вертольоти вартістю 26 мільйонів доларів

Вся справа у санкціях, які ввели проти Алішера Усманова.

Російський мільярдер Алішер Усманов, який раніше втратив свою елітну яхту, позбувся ще й двох вертольотів загальною вартістю 26 мільйонів доларів. Вся справа у санкціях Франції.

Як повідомляє Forbes, французька влада заморозила два вертольоти мільярдера, адже той перебуває у санкційному списку.

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У Мінфіні Франції виданню повідомили, що мова про два вертольоти — Airbus EC-175 з бортовим номером M-DLBR та Eurocopter EC-155 з бортовим номером M-DLBA. Їх заморозили в Ле-Кастеллі 22 березня та в Монте-Карло, Монако, 25 березня відповідно. Загальна вартість обох повітряних суден оцінюється у 26 мільйонів доларів.

При цьому представник Алішера Усманова стверджує, що мільярдеру ці вертольоти вже не належать, адже він віддав їх у безповоротні трасти.

"Більшість майна, включаючи два вертольоти, передана в безповоротні трасти. Пан Усманов ними не володіє", — сказав він.

Представник додав, що майно мільярдера нібито почали передавати у сімейні трасти ще багато років тому і ці дії не мали нічого спільного з тим, щоб приховати статки.

Довідка: Алішер Усманов — російський підприємець і меценат узбецького походження, мільярдер, засновник USM Holdings. У березні 2012 року видання Bloomberg назвало Усманова найбагатшою людиною Росії, оцінивши його статок у 20 млрд доларів США. У 2013—2015 роках очолював список найбагатших людей Росії. 2015 року, за версією журналу Forbes, посів 57-ме місце серед найвпливовіших людей світу. Крім того, Усманов має частку в металургійному гіганті "Металоінвест", китайській компанії Xiaomi, а також володіє кількома холдингами в телекомунікаціях, гірничодобувній промисловості та ЗМІ.

Нагадаємо, що російський мільярдер Олег Дерипаска не зміг виграти апеляцію щодо американських санкцій. Суд залишив у силі попереднє рішення, яке блокує частину активів бізнесмена та його майно.

Також "Телеграф" повідомляв, що російський мільярдер і політик Петро Авен заявив, що все, що було збудовано у росії за 30 років, наразі повністю зруйновано, тож життя тепер потрібно починати буквально з нуля.