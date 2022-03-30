Путінський олігарх не зміг домогтися відміни санкцій США

Дерипаска намагався довести, що всі обмеження проти нього запровадили "з надуманих причин"

Російський мільярдер Олег Дерипаска, чий будинок у Лондоні нещодавно зайняли противники російської військової агресії, не зміг виграти апеляцію щодо американських санкцій. Суд залишив у силі попереднє рішення, яке блокує частину активів бізнесмена та його майно. Раніше подібну відмову Дерипаска отримував у 2021 році.

Подробиці повідомляють росЗМІ, пише "Телеграф".

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На думку судді, олігарху не вдалося довести, що обмеження, накладені на його гроші, є "надуманими". Тим більше, що навіть такий превентивний захід не допоміг Дерипасці виправити свою модель поведінки.

"Зважаючи на відсутність будь-яких доказів того, що така поведінка припинилася, слід враховувати минулу поведінку та її стійкий курс, який зберігався до введення санкцій", — йдеться у документі.

Зазначимо, що під американські санкції Дерипаска потрапив ще 2018-го. Тоді його звинуватиили у бізнес-діях, тісно пов’язаних із російським урядом і кривавим диктатором володимиром путіним особисто. Серед іншого — покупка алюмінієвого комбінату в Чорногорії за нібито "доручення президента путіна".

Як заявляє сам Олег Дерипаска, за час перебування під санкціями він втратив приблизно 7,5 млрд. доларів. Це більше ніж 80% його загального стану.

При цьому таке "збіднення" не заважає олігарху мати шикарну та дорогу яхту, яку він намагається сховати від санкцій, пов’язаних із війною. Також проти нього було запроваджено економічні обмеження від імені Великобританії.