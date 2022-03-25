Ще один російський олігарх плаче через санкції: "Не розумію, як вижити"

Бізнесмен бідкається, мовляв, не знає, як тепер виживати через впроваджені обмеження

Російський мільярдер і політик Петро Авен заявив, що його багаторічний бізнес у російській федерації повністю зруйнований та розповів про життя у Великій Британії під санкціями.

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Як у коментарі виданню "Financial Times" повідомив економіст, все, що було збудовано у росії за 30 років, наразі повністю зруйновано, тож життя тепер потрібно починати буквально з нуля.

"Юридично ми не можемо торкатися бізнесу. Вони (партнери, — ред.) бояться навіть зустрічатися зі мною особисто. Ми дуже боїмося влади…", — сказав він.

За словами Авена, наразі він навіть не може найняти для себе прибиральницю або водія, а це для нього велика проблема, адже сам за кермо не сідає та наголошує, що абсолютно не розуміє, як тепер виживати.

Також мільярдер додає, що британські юристи працювати із росіянами не хочуть і говорити щодо скасування або навіть послаблення санкцій відмовляються.

"Це дуже дивно – опинитися під санкціями лише за те, що зустрічався з президентом росії. Ми намагаємося бути абсолютно поза політикою. На зустрічах із путіним я представляв виключно "Альфа-груп", а зовсім не себе", — бідкається бізнесмен.

Наостанок він додав, що з розумінням намагається ставитися до впровадження санкцій, але вважає їх вкрай несправедливими.

"Це можна зрозуміти. Але це несправедливо. Але я не жалкую, коли люди вмирають", — додав Авен.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Велика Британія запровадила санкції проти російської федерації. Тепер до списку підсанкційних увійшли ще 59 фізичних осіб з росії.