У миллиардера конфисковали яхту стоимостью почти в 600 миллионов долларов.

Германия конфисковала в Гамбурге 512-футовую яхту Dilbar стоимостью почти $600 млн, принадлежавшую российскому миллиардеру Алишеру Усманову, который попал под санкции ЕС после нападения России на Украину.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на три источника в яхтенной индустрии.

Сообщается, что яхта была пришвартована и стояла на приколе для ремонта на судостроительном заводе Blohm + Voss в Гамбурге с осени 2021 года.

Известно, что в среду сотрудники, обслуживающие яхту, не вышли на работу. Российский миллиардер купил яхту за 600 миллионов долларов у немецкого судостроителя Lürssen. Яхту делали под заказ – 52 месяца.

Считается, что один из самых сложных объектов морского строительства. Размеры яхты: 156 метров в длину, почти 16 тонн веса.

Кроме того, это самая большая в мире моторная яхта. На ней есть и бассейны, и вертолетные площадки, сауны, салон красоты и тренажерный зал, 12 номеров класса люкс и многое другое.

Общее состояние миллиардера, по данным на 2021 год, составляло 18,4 млрд долларов. В свою очередь друг путина решил не комментировать ни санкции, ни даже войну в Украине.

Алишер Усманов — дин из богатейших бизнесменов россии, миллиардер, основатель "USM Holdings". Кроме яхты, Усманов владеет в Европе рядом объектов элитной недвижимости, среди которых особняки в Лондоне и графстве Сюррей общей стоимостью 280 миллионов долларов, а также виллы в Мюнхене, Лозанне, Монако и на Сардинии.

По данным источника Forbes, всего российским миллиардерам принадлежат 32 супер-яхты. Некоторые из них сейчас спешно пытаются вывезти из стран Запада свои элитные яхты, чтобы их не конфисковали.