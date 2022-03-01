Российские олигархи спешно пытаются спасти яхты от санкций на "загнивающем Западе"

Бизнесмены пытаются вывезти яхты в Черногорию и на Мальдивы.

В ответ на полномасштабное вторжение России в Украину западные страны ввели мощные санкции против Владимира Путина и его близкого окружения, в том числе олигархов. Некоторые из них сейчас спешно пытаются вывезти из стран Запада свои элитные яхты, чтобы их не конфисковали.

Об этом сообщает издание CNBC.

По данным Marine Traffic, по меньшей мере четыре массивных яхта, принадлежащих российским бизнесменам, двигаются в сторону Черногории и Мальдивских островов. Это началось после того, как лидеры всего мира заявили об очередном пакете санкции против России и ее олигархов. В частности, когда о санкционном ударе объявил Белый дом. Администрация Байдена сообщила, что создаст оперативную группу, которая займется их прибыльными активами, включая яхты и особняки.

Свои яхты уже пытаются вывезти в Черногорию и на Мальдивские острова — страны, не имеющие договора экстрадиции из США — Вагит Алекперов, Олег Дерипаска, Алишер Усманов и Роман Абрамович.

Яхта Алишера Усманова, которая до последнего времени находилась в Великобритании

Мега-яхта Романа Абрамовича, которая сейчас якобы принадлежит другому российскому олигарху

Известно, что Вагит Алекперов, президент российской компании "Лукойл", сейчас везет свою яхту в Черногорию. Она должна прибыть в страну из Барселоны, Испания.

Что касается миллиардера Олега Дерипаски, то его яхта Clio покинула Шри-Ланку и отправилась в Мальдивы. Дерипаска и связанные с ним компании подверглись санкциям США в 2018 году. Он был одним из немногих проживающих в России миллиардеров, выступивших против конфликта в Украине.

Напомним, что некоторые российские олигархи высказали свое недовольство действиями Владимира Путина. Среди противников войны России против Украины – российский миллиардер Михаил Фридман, занимающий 11 позицию в рейтинге самых богатых россиян по версии Forbes.

Ранее "Телеграф" сообщал, что многие страны мира подвергают Россию и высшее политическое руководство страны санкциям. Помимо отключения от SWIFT западные страны готовятся изолировать банковскую систему РФ и заблокировать счета олигархов.