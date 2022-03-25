Еще один российский олигарх плачет из-за санкций: "Не понимаю, как выжить"

Бизнесмен жалуется, мол, не знает, как теперь выживать из-за введенных ограничений

Российский миллиардер и политик Петр Авен заявил, что его многолетний бизнес в российской федерации был полностью разрушен и рассказал о жизни в Великобритании под санкциями.

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Как в комментарии изданию "Financial Times" сообщил экономист, все, что было построено в россии за 30 лет, полностью разрушено, поэтому жизнь теперь нужно начинать буквально с нуля.

"Юридически мы не можем притрагиваться к бизнесу. Они (партнеры, — ред.) боятся даже встречаться со мной лично. Мы очень боимся власти…", — сказал он.

По словам Авена, пока он даже не может нанять для себя уборщицу или водителя, а это для него большая проблема, ведь сам за руль не садится. Коме того, он отмечает, что совершенно не понимает, как теперь выживать.

Также миллиардер добавил, что британские юристы работать с россиянами теперь не хотят и говорить об отмене или даже ослаблении санкций отказываются.

"Это очень странно — оказаться под санкциями только за то, что встречался с президентом россии. Мы пытаемся быть совершенно вне политики. На встречах с путиным я представлял исключительно "Альфа-групп", а вовсе не себя ", — сетует бизнесмен.

В заключение он добавил, что с пониманием пытается относиться к внедрению санкций, но считает их крайне несправедливыми.

"Это можно понять. Но это несправедливо. Но, я не жалею, когда люди умирают.", — добавил Авен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Великобритания ввела санкции против российской федерации. Теперь в список подсанкционных вошли еще 59 физических лиц из россии.