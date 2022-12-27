"Хотів віддати москві": в Україні заарештували майно російського олігарха Усманова на мільярди гривень

На вилучене майно наклали арешт

В Україні арештували підпільні склади компанії російського олігарха Алішера Усманова, де зберігали понад 160 тисяч тонн української залізної руди. Сировину знайшли на території декількох морських портів. Її загальна вартість склала майже два мільярди гривень.

Як у вівторок, 27 грудня, повідомили у пресцентрі Служби безпеки України, руду планували нелегально вивезти до сусідньої росії.

Так, згідно з даними відомства, прихована сировина, загальна вартість якої складає близько 2 мільярдів гривень, була виявлена на території кількох морських портів, розташованих на території України.

В рамках слідства вдалося з'ясувати, що знайдена сировина є власністю компанії, що належить російському бізнесмену з найближчого оточення кремлівського керівництва — Алішеру Усманову, який з 24 лютого перебуває у санкційних списках РНБО України, Сполучених Штатів Америки, а також Європейського союзу.

"Приховану сировину представники росії мали на меті нелегально переправити морськими суднами на територію країни-агресора. Після цього корисні копалини повинні були передати на потреби металургійної галузі та воєнно-промислового комплексу рф для забезпечення потреб російських окупаційних угруповань. Втім, співробітникам відомства вдалося зірвати плани москви", — йдеться в тексті повідомлення СБУ.

Також зазначається, що на вилучене майно наклали арешт. Наразі вирішується питання щодо подальшої передачі сировини до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, що були одержані від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Великій Британії затримали російського мільярдера Михайла Фрідмана, який обґрунтовано підозрюється у злочинному відмиванні грошей.