Сайт ТСН опублікував інформацію про те, що біглий олігарх в травні – липні цього року зареєстрував на наближену фірму 4 нових 4 Mercedes-Benz.

Ця інформація доступна у відкритих джерелах.

Разом з новиною була оприлюднена і реакція військових. Український солдат звернувся до Жеваго з пропозицією забрати машини на потреби ЗСУ.

"Ми зараз з хлопцями на Херсонському напряму і для контрнаступу нам критично не вистачає автомобілів. Натомість відомий олігарх заганяє під "нульове розмитнення" 4 броньованих "геліки", але забуває їх передати. Звертаюся до Жеваго, якщо ти дуже сильно зайнятий на відпочинку в Монако, то ми з хлопцями можемо під’їхати", — завершив він.

Раніше Жеваго став фігурантом розслідування УП про "Батальон Монако". Олігарха помітили на яхті під назвою "Z".